Abogado de Pedro Castillo se pronuncia por supuesto plagio de tesis: “No es un tema del presidente, sino de la universidad”

El domingo último, un informe periodístico reveló que la tesis de maestría presentada por Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes tendría 54% de similitudes con otras publicaciones según el programa Turnitin. El profesor de investigación académica, Pierre Foy, señaló que el presidente Castillo “se atribuyó palabras e ideas de una veintena de autores” a lo largo de la tesis.

La tesis de 121 páginas dedica 26 a la escritura del marco teórico. Según el dominical Panorama esta parte de la investigación habría sido copiada en su totalidad.

“El fraude académico se produce cuando una persona actúa con deshonestidad y se apropia de contenidos de otros autores y los hace pasar como otros”, dijo el profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel Velásquez.

El mismo académico resaltó que ningún trabajo debería ser aceptado si supera más del 20% de similitudes con otras publicaciones. Dado que más de la mitad del trabajo de Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, habría sido copiado, Vásquez considera que “no tiene ningún valor y que no ha contribuido a su campo disciplinario”.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, sentó su posición en defensa del jefe de Estado. Indica que esta tesis que apareció en el reportaje no tiene un sello de la Universidad César Vallejo. “Por otro lado, se menciona que hay un jurado que a su vez fue parte de la asesoría de tesis. Pero, ¿acaso los alumnos responden por el trabajo de los jurados? Yo he sido varias veces jurado en pregrado y el alumno no puede responder”, manifestó.

Agregó que si el jurado, es ponente o asesor, ¿de quién es el problema, del alumno o de la universidad?

“En el supuesto negado que el asesor que dio las pautas, se sentó como jurado, y apareció doblemente su firma, ¿quién hace el acta? No es un tema del presidente, es de la universidad. Además, en el momento que postuló Pedro Castillo no era presidente, era un alumno más”, sentenció Pachas.

Puntualizó que los alumnos son respaldados por el asesor de tesis, y es ese mismo asesor que puede aclarar las preguntas de los postulantes para el grado de maestro. Por lo que no hay ningún conflicto.

Sobre el sistema Turnitin, que encontró un 54% de plagio en la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes, el abogado señaló que el trabajo pasó un filtro de la universidad, la misma que después de sustentarlo y debatirlo aprueba la tesis. “Hay un control interno. La responsabilidad es de la universidad. Si se detecta un plagio, la universidad te lo regresa. Eso de que ha copiado no es correcto. Los documentos están en la universidad”, indicó.

Añadió que la universidad hace un filtro, pasa por un jurado y el jurado vuelve a hacer un filtro cuando la califica. Además, el ente de posgrado lo revisa y comprueba que no hay plagio, dijo.

SOBRE TURNITIN

Cabe recordar que Turnitin es capaz de examinar diversos tipos de archivos para luego emitir un resumen que señala las coincidencias y similitudes con otros documentos que forman parte de la base de datos que maneja. El software por su cuenta no es capaz de confirmar la existencia de plagio, esta tarea recae en el especialista que utilizará el reporte brindado para realizar un examen minucioso del trabajo en cuestión.

