Abogado de Pedro Castillo asegura que la tesis del presidente no tiene plagio

Esta noche, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, afirmó que, en la tesis de su patrocinado, para obtener el Grado de Magíster, “no hubo ningún plagio”. Según el argumento que presentó en una entrevista para Canal N, en el 2011, año en que se presentó el trabajo de investigación, había un “marco jurídico” distinto.

“Acá no ha habido ningún plagio y voy a defender la posición del señor presidente. Estamos hablando de un hecho de 2011 en el cual había un marco jurídico. Se trata de un alumno de 2011 que se presenta a dar un examen a la escuela de maestría de la universidad (César Vallejo), presenta la solicitud, la universidad le da un asesor y este le indica al alumno cuál va a ser el procedimiento”, comentó en diálogo con Canal N.

De acuerdo a lo expuesto por Pachas, el jefe de Estado no tendría culpa alguna y el único responsable es quien aprobó dicha tesis, es decir, e l asesor del trabajo de investigación de la pareja presidencial, Pedro Castillo y Lilia Paredes.

“El asesor está en la obligación de decir a todos los alumnos cómo es que se debe hacer la tesis (...) Lo que estoy señalando es que en el derecho penal hay lo que se llama dominio del hecho. En atención a ello, es autor de un delito cuando la persona puede denominar la acción y el hecho. Por tanto, el alumno presenta su tesis a su asesor y este lo examina y le dice cuáles son las pautas”, dijo el defensor legal del mandatario.

Por último, reveló que aún no lee la tesis y que su defensa se basa en el reportaje periodístico difundido hace unos días.

“Puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico. No he visto la tesis. He visto el reportaje y lo he analizado. En atención a ello hay una investigación que la universidad ya está analizando”, puntualizó.

PRONUNCIAMIENTO DE PEDRO CASTILLO

Horas antes, el presidente se pronunció sobre la denuncia de plagio en su tesis de maestría, difundida por un programa dominical Panorama. Al respecto, señaló que tiene un tinte “político” y “es parte de un plan desestabilizador” de su Gobierno.

A través de un comunicado, compartido en las redes sociales de la Presidencia de la República, Castillo Terrones desmintió los presuntos actos irregulares en su trabajo de investigación, calificando a las denuncias como “malintencionadas”.

“Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentado ante los integrantes de un jurado ca­lificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente”, se lee en el documento.

De esa forma, criticó a quienes “de forma irresponsable pretenden hacen creer a la población” que copió en su trabajo de investigación, lo cual señala como un intento para generar inestabilidad en su Gobierno. Así, mostró preocupación a que “la libertad de prensa y expresión se preste a intereses particulares y antidemocráti­cos”.

“El documento de tesis presentado por el programa periodístico carece de legitimidad porque no cuenta con ningún registro o sello que confirme que es oficial. Esta denuncia es de tinte “político” y es parte de un plan desestabilizador”, aseguró.

El comunicado de la Presidencia comparó al reportaje de Panorama con la “etapa oscura del periodismo de los años 90″, época en la que el Gobierno de Alberto Fujimori compró editoriales de medios de comunicaciones y creó los ‘periódicos chicha’ para desinformar a la población. Así, Castillo aseguró que en esta ocasión, al igual que hace 30 años, se incurrió en una práctica periodística “fuera de la objetividad, la verdad y la ética”.

“Respetando el marco democrático, invoco a los medios de comunicación a realizar su trabajo basado siempre en la verdad y la ética periodística”, finaliza el comunicado.

