Rosángela Espinoza se defiende tras ser acusada de “colarse” en zona VIP de concierto de Ricardo Arjona. | Instarándula.

El concierto que ofreció Ricardo Arjona en el Perú ha sido uno de los más comentados en las últimas horas, pero no precisamente por los temas que cantó el músico guatemalteco, sino por la presencia de Rosángela Espinoza en la zona VIP del evento.

De acuerdo a los seguidores de la plataforma ‘Instarándula’, la integrante de ‘Esto es Guerra’ ingresó a dicho espacio de manera ilegal, pues no contaba con una entrada que la respalde, ocasionando la incomodidad de los asistentes que sí pagaron para ver al artista de cerca.

“Rosángela no estaba en la primera fila, pasó disque a tomar fotos con Karen pero estaba prohibido así que la sacaron”, escribió una ‘Ratuja’, enviando imágenes del preciso momento en que la ‘Chica Selfie’ es invitada a retirarse.

Al ver el video, Samuel Suárez, creador de dicho espacio, no pudo evitar comentar sobre este hecho y señaló en tono de broma que Rosángela Espinoza se estaba acostumbrando a que los de seguridad la saquen de lugares a los que no ha sido invitada.

Asimismo, al notar toda la polémica que se desató, Rosángela Espinoza decidió pronunciarse y le escribió a ‘Samu’ para aclarar lo sucedido, señalando que nunca intentó colarse.

“Las tías de atrás se quejaron porque les tapé por un segundo nada más. Pero cómo graban todo las ratujas marginales”, dijo en un primer momento la popular ‘Chica Selfie’ para luego contar lo sucedido.

El periodista indicó que ‘Rous’ le dijo que nunca buscó aprovecharse de su condición de figura pública para ingresar a la zona VIP, sino que simplemente llegó tarde al evento y los de seguridad le permitieron ingresar para que pueda desplazarse hacía la zona que le correspondía.

Para que le crean, la chica reality mostró el video del instante en que ingresar a la zona VIP con los de seguridad, quienes eran los encargados de escoltarla hasta su sitio. Es ahí cuando ella aprovecha para sacar su celular y empezar a grabar el show.

“Aquí el preciso momento que ingresa a la zona especial y se ve cómo va pasando con su celular así caletita como quien no quiere la cosa, yéndose a su sitio. Ahí se queda unos segundos y listo, se fue a disfrutar del show al otro extremo. Las ratujas que son echadoras le arruinaron sus segundos de éxito con Arjona. Gracias Rosángela por la aclaración”, comentó el periodista.

Rosángela Espinoza piensa en congelar sus óvulos. (Foto: Instagram)

¿Qué dijo sobre el OnlyFans?

Rosángela Espinoza a través de su cuenta de Instagram habló sobre si se encontraría dispuesta a incursionar en el mundo de OnlyFans. La modelo descartó totalmente esta idea debido a que no se encuentra entre sus planes realizar desnudos.

“No, no hay forma porque es desnudo, es porno. Tengo mi profesión, tengo varias cosas, proyectos y sueños que cumplir. No haría algo así la verdad. Dentro de mis principios, valores no me atrevería a eso, a tanto, A que todo el mundo se entere o se pase videos, no puedo”, dijo.

