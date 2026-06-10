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Cómo cuidar el ambiente desde casa sin gastar de más ni cambiar toda tu rutina

La rutina diaria incluye acciones poco visibles, como usar el auto cerca o dejar aparatos conectados, que al repetirse elevan residuos, gasto de recursos y emisiones en millones de hogares

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Mujer apaga luz y desenchufa un electrodoméstico; hombre riega una planta. En el primer plano, una mesa con una bolsa de tela llena de vegetales, recipientes de comida y cubos de reciclaje
Cuidar el ambiente también empieza puertas adentro: menos desperdicio, más reutilización y un uso más consciente del agua y la energía.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el impacto ambiental no siempre empieza con grandes inversiones ni con cambios imposibles de sostener. Muchas veces comienza en decisiones pequeñas: comprar solo lo necesario, apagar una luz, usar menos plástico, evitar que la comida termine en la basura o elegir una forma distinta de movilizarse en trayectos cortos. Son hábitos cotidianos que parecen menores, pero que, repetidos todos los días, pueden tener un efecto real en el consumo de recursos y en la generación de residuos.

Aunque el Día Mundial del Ambiente se conmemora cada 5 de junio, la conversación sobre sostenibilidad no se agota en una fecha. En un contexto marcado por el aumento de residuos, el desperdicio de alimentos y el uso intensivo de energía, especialistas advierten que el hogar sigue siendo uno de los espacios más inmediatos para empezar a cambiar prácticas que afectan al medio ambiente.

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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel global se producen entre 353 y 400 millones de toneladas de plástico al año, y cerca de la mitad corresponde a plásticos de un solo uso. A ello se suma que los sistemas agroalimentarios y energéticos generan alrededor de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que muestra el peso que tienen los hábitos de consumo en la crisis ambiental.

Infografía con una casa sostenible, personas reciclando y cultivando. Muestra ilustraciones de autos contaminantes, plásticos y comida desechada, con consejos de ahorro.
La infografía ilustra hábitos cotidianos para la sostenibilidad en el hogar, mostrando cómo pequeños cambios en transporte, consumo y gestión de residuos pueden generar un gran impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos cotidianos que más impacto generan

Mercedes Gomez, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señala que muchas prácticas diarias con impacto ambiental pasan desapercibidas porque ya forman parte de la rutina. Entre ellas figuran el uso del transporte privado en trayectos cortos, el desperdicio de alimentos, el consumo excesivo de energía y el uso de plásticos descartables.

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“Entre las prácticas diarias con mayor impacto ambiental se encuentran el uso del transporte privado en trayectos cortos, el desperdicio de alimentos, el consumo excesivo de energía y el uso de plásticos de un solo uso. También influyen hábitos poco percibidos como dejar luces o equipos electrónicos encendidos innecesariamente o desperdiciar agua”, explica la especialista.

AFIN concluyó que el costo del tráfico en Lima no solo es económico, sino también social, ambiental y humano. (Foto: Andina)
Usar el auto para trayectos cortos aumenta las emisiones contaminantes y el consumo de combustible. Caminar, usar bicicleta, transporte público o compartir vehículo puede reducir el impacto ambiental diario. (Foto: Andina)

El problema no está solo en una acción aislada, sino en la repetición. Una bolsa plástica, una ducha más larga de lo necesario o un aparato conectado durante horas pueden parecer gestos mínimos, pero se multiplican cuando forman parte de la vida diaria de millones de personas.

El desperdicio de alimentos también contamina

Uno de los puntos más sensibles es el desperdicio de comida. Según estimaciones internacionales, cada año se desperdician más de mil millones de toneladas de alimentos en el mundo. Ese volumen representa entre el 8% y 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, debido a todos los recursos que se usaron antes de que esos productos llegaran a la mesa.

“La pérdida de alimentos implica también desperdiciar recursos como agua, energía y suelo utilizados durante su producción. Desde casa, acciones simples como planificar compras, conservar adecuadamente los alimentos o aprovechar las sobras pueden marcar una diferencia importante”, agrega Gomez.

Una persona en una cocina moderna se prepara para tirar un sándwich y papas fritas de un plato blanco en un bote de basura plateado con tapa abierta.
Cada alimento que termina en la basura también representa agua, energía y suelo desperdiciados. Planificar compras, conservar mejor los productos y aprovechar sobras ayuda a reducir ese impacto desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, reducir ese desperdicio puede empezar con medidas básicas: revisar qué hay en la refrigeradora antes de comprar, preparar una lista, calcular porciones reales, guardar mejor los productos frescos y reutilizar alimentos que aún están en buen estado. No es una revolución culinaria, pero sí una forma concreta de evitar que la comida termine en el tacho.

Plástico, agua y energía: cambios posibles desde casa

Otro frente importante es el uso de plásticos descartables. Llevar una bolsa reutilizable, usar una botella personal o evitar productos de un solo uso ayuda a disminuir la cantidad de residuos que se generan cada día. La clave está en reemplazar lo descartable por opciones que puedan usarse varias veces.

El ahorro de agua y energía también puede incorporarse sin complicaciones. Apagar luces innecesarias, desconectar equipos electrónicos que no se están usando, reducir el tiempo de ducha y evitar dejar correr el agua mientras se lavan platos o se cepillan los dientes son acciones simples, pero útiles para reducir el consumo del hogar.

Un hombre apaga una luz y desconecta un cable mientras una mujer cierra un grifo. Hay botes de basura para reciclaje de plástico, papel y orgánicos
Apagar luces, cerrar el caño y separar residuos son acciones simples que pueden incorporarse a la rutina diaria sin grandes cambios ni gastos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad es otro punto que suele pasarse por alto. Para trayectos cortos, caminar, usar bicicleta, tomar transporte público o compartir vehículo puede ayudar a disminuir emisiones contaminantes. No siempre será posible, pero cuando lo es, el cambio suma.

La sostenibilidad no tiene que ser cara ni extrema

Uno de los errores más frecuentes es pensar que llevar una vida más sostenible implica gastar más o cambiarlo todo de golpe. Para Gomez, esa idea suele convertirse en una barrera innecesaria.

“Muchas personas creen que adoptar hábitos sostenibles es difícil o caro, cuando en realidad pequeños cambios constantes pueden generar un impacto importante. La clave está en incorporar acciones realistas que puedan mantenerse en el tiempo”, comenta.

Una mujer sonríe en su cocina, desempacando brócoli, calabaza, manzanas y otras verduras de una bolsa de tela. Sobre la encimera hay recipientes de vidrio y una botella reutilizable
Pequeñas decisiones en casa, como planificar compras, usar bolsas reutilizables y conservar mejor los alimentos, ayudan a reducir residuos y evitar el desperdicio de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el punto de partida no tiene que ser perfecto. Separar residuos, comprar con mayor planificación, consumir solo lo necesario, reducir desperdicios y cuidar el uso de agua y energía son medidas que cualquier persona puede empezar a aplicar desde hoy.

En casa, la sostenibilidad puede empezar con decisiones simples y sostenidas. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de ajustar hábitos que ya forman parte de la rutina y que, con el tiempo, pueden reducir el desperdicio y mejorar el uso de los recursos.

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