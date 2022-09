Mamá de Isabel Acevedo no aprueba su relación con el ‘electricista’: “La que se va a quedar con él es ella”. | Willax Tv.

No tiene las mejores referencias. La mamá de Isabel Acevedo dejó en claro que no se lleva bien con la actual pareja de la bailarina, un joven emprendedor que radica actualmente el los Estados Unidos.

Como se recuerda, hace unas semanas el programa ‘Magaly Tv: La firme’ compartió unas imágenes en el que se podía observar a Rodney Rodríguez saliendo de fiesta con otras mujeres, esto mientras que la popular ‘Chabelita’ se encontraba en el Perú trabajando.

Ante ello, una reportera del programa ‘Amor y Fuego’ le consultó a Doña Rosa si aprobaba la relación que su hija Isabel Acevedo tenía con el denominado ‘electricista’, a lo que ella respondió con varias indirectas.

“Que te diga eso mi hija, bueno, ahí vamos. Al final la que se va a quedar con él es ella, no yo. Es una decisión de ella, pero como mamá quiero lo mejor. Ella es una mujer joven, recién está conociendo. Es una pareja prematura, tienen muy poco tiempo como pareja. Ya no va a salir de viaje, se va a dedicar a trabajar”, acotó.

Por su parte, la bailarina señaló que su mamá es una mujer bastante celosa, pues hasta el día de hoy no aprueba ninguna de las relaciones que ha tenido, incluyendo la de Christian Domínguez, con quien terminó de manera abrupta hace ya casi tres años.

“A mi mamá nunca le ha caído nadie, ella piensa que me voy a quedar con ella toda la vida, pero le digo que no. Yo en algún momento me tengo que ir de mi casa, es celosa, tengo que independizarme”, señaló la ‘Chabelita’.

De otro lado, la mamá de Isabel Acevedo se refirió a Christian Domínguez, quien en su momento fue acusado de haberle sido infiel a la bailarina por haber iniciado una relación sentimental a los pocos días con la cantante Pamela Franco.

“No le guardo ningún resentimiento, los que guardamos resentimiento nos va mal, entonces todo ok, a Isabel le está yendo muy bien, ella ha sabido perdonar”, puntualizó.

Isabel Acevedo fue captada con su nueva pareja. (Foto: Captura ATV)

Lo podría saludar

Doña Rosa indicó que no tendría ningún problema en saludar a Christian Domínguez si en algún momento se lo llega a cruzar, pues le guarda un cariño especial a toda su familia. “Le tengo un aprecio increíble, a él y a toda su familia”, aclaró.

Por su parte, Isabel Acevedo también indicó que dejó atrás los malos momentos que vivió con el cumbiambero, por lo que no habría problemas en darse un saludo si se llegan a ver en algún evento.

“Por cordialidad, no tengo mala onda ni resentimiento, es una persona que conozco, ¿para qué me voy a hacer la loca y hacer que no lo conozco?”, mencionó la bailarina al respecto.

