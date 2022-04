Sergio Peña: su ilusión de ir al Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca y cómo llega la selección peruana al repechaje

El exAlianza Lima jugó nueve partidos en las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: FPF.

Sergio Peña fue pieza importante en la selección peruana en su camino al Mundial Qatar 2022 y tras superar una difícil etapa eliminatoria, ahora su mentalidad está puesta en el repechaje, la última chance para acceder a la Copa del Mundo. El volante, en entrevista con RPP Noticias habló de Ricardo Gareca, cómo llega la bicolor a la repesca y de las posibilidades que tiene de entrar a la lista final para el máximo evento del fútbol.

“Ricardo Gareca debería quedarse más allá de lo que pase. Está ayudando a sacar el fútbol peruano adelante , es alguien que ha mejorado muchísimas cosas en la selección. No solo yo, creo que todo el país quiere el profesor siga”, comentó el futbolista del Malmö FF al programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Por otro lado, fue autocrítico con su juego y analizó su actualidad. “Mi nivel en algún momento no fue el mejor, pero mi trabajo en el tema defensivo creo que fue bueno. Cuando no estás muy preciso hay que compensar con otra cosa. Siempre tuve la mentalidad de aportar al 100%. Estoy muy tranquilo, trabajando para llegar en buen nivel a la selección en caso me toque estar al partido de repechaje”, expresó.

También habló de la repesca mundialista a jugarse el próximo 13 de junio. “Llegaremos bien al partido del repechaje. Hemos hecho una buena Eliminatoria, nos levantamos de un mal momento y hemos luchado todos juntos como equipo. El repechaje son 90 minutos que nos quedan para cumplir un sueño. En mi caso siempre estoy pensando en lo que se viene. Cada trabajo y cada partido que tengo es preparándome para llegar en buen nivel”.

Por otro lado, se refirió a las posibilidades de ser convocado por el ‘Tigre’ para el mundial. “Me ha tocado estar mucho tiempo en la selección y me siento parte de ella, pero al final el comando técnico toma las decisiones y hasta que no vea mi nombre en la lista no puedo decir que estoy convocado”.

Recordemos que en Rusia 2018, Sergio Peña se quedó afuera en último momento por la reintegración de Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ estuvo apunto de quedarse excluído, pero finalmente fue habilitado por el TAS, aunque no jugó en óptimas condiciones.

En las últimas Eliminatorias Sudamericanas, el exAlianza Lima jugó nueve partidos y aportó con dos tantos (ante Chile y Bolivia). Nunca completó un cotejo, fue cambiado en ocho e ingresó en uno a falta de tres minutos para que acabe el partido (empate 2-2 ante Paraguay, primera fecha).

LOS LESIONADOS DE PERÚ

En la selección peruana preocupa mucho dos situaciones: la de Gianluca Lapadula por los pocos minutos que tiene y André Carrillo, que está en plena recuperación. Peña habló de los dos.

“Sobre Gianluca Lapadula, no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión, el motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otra cosa . En el caso de André sí es más preocupante pero hablé con él y está recuperándose”.

André Carrillo lleva 87 partidos, 11 goles y 11 asistencias con la selección peruana. | Foto: Getty Images

SOBRE FARFÁN Y GUERRERO

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son más dudas que certezas en la actualidad de cara a lo que viene con la selección peruana. Sergio Peña sabe que no están al 100%, pero espera su recuperación porque sabe que aportarán. “Es normal que se hable de Paolo y Jefferson, son máximos referentes de la selección ahora. En caso estén bien, sumarán a la selección y ojalá eso sea posible. Son jugadores importantes” , dijo.

Guerrero y Farfán se pronunciaron después de la victoria de Perú ante Paraguay.

SE REFIRIÓ AL CLÁSICO

Sergio Peña confesó que sigue muy de cerca todo lo que pasa con su exequipo y que estuvo atento al duelo de los compadres, donde los ‘blanquiazules’ vencieron por 4-1 en el Monumental. “Sigo a Alianza Lima. V i el clásico y creo que tiene un gran equipo con buenos refuerzos . Cada que puedo intento ver al equipo y cuando no puedo por el horario, lo hago al día siguiente”.

Jairo Concha anotó doblete para triunfo de Alianza Lima ante Universitario por clásico del fútbol peruano 2022.

