Selección peruana y la vez que ganó tres puntos en mesa por una mala inscripción en las Eliminatorias

Un nuevo escándalo se destapó en las Eliminatorias sudamericanas. En el juicio de Byron Castillo, futbolista de la selección de Ecuador, se encontró pruebas que demuestran su nacionalidad colombiana. Esto podría cambiar el rumbo del proceso clasificatorio a Qatar 2022 como sucedió en la edición pasada cuando Perú se vio beneficiado por una mala inscripción de un jugador boliviano.

Todo comenzó con un reclamo de la selección de Chile en contra de Nelson Cabrera, integrante del conjunto boliviano, pues no cumplía con los requisitos necesarios para ser convocado. El defensor no tenía cinco años viviendo en el país altiplánico de manera consecutiva y jugó ante la ‘Roja’ en condición de visitante.

La resolución de la FIFA le devolvería las esperanzas a Ricardo Gareca y compañía. Debido a que Cabrera ingresó a los 82 minutos en reemplazo de Juan Carlos Arce ante la ‘bicolor’. En primera instancia, el ‘equipo de todos’ cayó 2-0 y luego de la queja de los chilenos, se quedó con los tres puntos. No escaló posiciones en la tabla, no obstante, alcanzó las once unidades. Esto ayudó a la clasificación a un Mundial después de 36 años.

Nelson Cabrera jugó ante Chile y Perú en el proceso clasificatorio al Mundial de Rusia 2018.

CASO BYRON CASTILLO

El periodista colombiano Sebastián Bejarano informó mediante su cuenta de Twitter el final del juicio de Byron Castillo. “Se han mostrado pruebas de que el jugador, quien estuvo convocado por Gustavo Alfaro en varias fechas de Eliminatorias, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño”.

Esto podría cambiar todo la tabla de las clasificatorias Qatar 2022 en caso se sancione como ocurrió en el caso de Nelson Cabrera. Restarle los puntos a la selección de Ecuador en los partidos que jugó el defensor del Barcelona SC.

¿CUÁNTOS PARTIDOS JUGÓ BRYON CASTILLO EN ELIMINATORIAS?

Ecuador 1-1 Argentina (Fue titular)

Paraguay 3-1 Ecuador (Fue titular)

Chile 0-2 Ecuador (Fue titular)

Ecuador 1-0 Venezuela (Fue titular)

Uruguay 1-0 Ecuador (Fue titular)

Ecuador 0-0 Chile (Ingresó)

Ecuador 2-0 Paraguay (Fue titular)

Después de observar los partidos en los que sumó minutos, el más favorecido sería Chile. La ‘Roja’ se haría acreedor de cinco puntos y con esto escalaría posiciones hasta clasificar directo a la Copa del Mundo de Qatar. Los dirigidos por Martín Lasarte cerraron su participación en la séptima ubicación con 19 unidades y en caso ocurra lo de Rusia 2018, pasarán a ser cuartos.

¿Perú perdería su boleto al repechaje? No, ya que los ‘incaicos’ tienen 24 puntos, los mismos que los ‘mapochos’. Se mantendría en la quinta posición por diferencia de goles y Ecuador no iría a la máxima competencia de fútbol.

TABLA DE POSICIONES EN CASO HAYA CASTIGO PARA CASTILLO

Brasil - 45 puntos

Argentina - 41 puntos

Uruguay - 28 puntos

Chile - 24 puntos

Perú - 24 puntos

Colombia - 23 puntos

Paraguay - 19 puntos

Bolivia - 15 puntos

Ecuador - 14 puntos

Venezuela - 13 puntos

El camino de la selección peruana no cambiará. Seguirá enfrentando al representante de la Confederación Asiática de Fútbol, el cual saldrá del ganador entre Australia y Emiratos Árabes. El partido decisivo de la ‘blanquirroja’ se jugará este lunes 13 de junio a la 13:00 (hora peruana) en el Ahmad Bin Ali Stadium en Doha.

Por su parte, Chile podría asistir al Mundial y compartir grupo con Qatar, Senegal y Países Bajos. Su debut sería con el anfitrión el próximo lunes 21 de noviembre.

