Nuevo testimonio incrimina a Sebastián Palacín como presunto abusador sexual: “Me indigna que digan que es un experimento social”

Nuevo testimonio revelaría que Sebastián Palacín sí habría abusado sexualmente de ambas jóvenes

Sebastián Palacín, hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín, narró hace unos días, a través de TikTok, cómo abusó sexualmente de dos jóvenes en estado de ebriedad . Su relato, lleno de crudeza y naturalidad, se viralizó rápidamente, lo que generó gran indignación en el país.

Esto provocó que publique otro vídeo pidiendo disculpas y alegando que todo era mentira, ya que se trataba de un “experimento social”. “Lamento si se han sentido ofendidos. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son realas”, argumentó el joven de 25 años.

Sin embargo, todo lo dicho por Palacín, en su “experimento social”, sería verdad, de acuerdo al testimonio de una joven que afirma conocer a las supuestas víctimas de la violación.

“Me indigna que digan que es un experimento social y que no le pase nada. Quiero afirmar que no es mentira, que sí ha ocurrido y que lo sé porque he conversado con ambas partes. Tengo las conversaciones con las dos víctimas. No puedo afirmar exactamente el orden de las cosas porque no estuve en la escena y las autoridades se encargarán de investigar, pero quiero que se sepa que no es mentira”, afirmó la joven denunciante.

TESTIMONIO DE LA DENUNCIANTE

La denunciante, quien optó por mantenerse en el anonimato, le contó al medio web Dilo Fuerte que los hechos narrados por el hijo del presidente de Indecopi sí ocurrieron. “Según su relato, ella junto a su amiga, a la que llamaremos ‘María’, conocieron a Sebastián Palacín y a André Giannini en una fiesta en la discoteca IN en el sur, el 02 de abril”, publicó dicho portal.

Tras ello, la joven reveló que, una semana después, ‘María’, junto a otra amiga, se volvió a encontrar con Sebastián y André en Punta Hermosa. En esta parte es donde inicia el relato del joven que ya está siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto caso de violación.

La denunciante manifestó que ‘María’ la llamó para contarle todo lo ocurrido. “Me quedé sorprendida, porque había otra chica más involucrada. Le dije que vayamos a denunciar porque estaba mal”, contó la chica.

Según su versión de los hechos, ‘María’ inicialmente quería tener relaciones sexuales con Giannini. “Pero luego se dio cuenta de que había sido Palacín quien, sin consultárselo y sin ella consentirlo, tuvo sexo con ella”.

Esto ocurría mientras la otra chica se encontraba inconsciente, debido al alcohol que había ingerido previamente, a un costado. Según lo publicado por Dilo Fuerte, el hijo del presidente de Indecopi habría empezado a tocarla en ese estado.

Los hechos narrados en los últimos dos párrafos ocurrieron el pasado 9 de abril. Días después, Sebastián contacta a la denunciante, amiga de ambas chicas, con intenciones de invitarla a salir. En ese momento, ella le reclama por lo sucedido. “Yo lo conozco (a Palacín) y le dije que no podía salir con él porque estaba decepcionada y me acababa de enterar lo que pasó”, indicó.

Esto provoca que Palacín culpe a ‘María’ de contar lo sucedido entre ellos. “Que pena que te cuente, porque todo quedó entre los 4″, se lee que responde el joven en una conversación vía Instagram.

El 25 de abril, Palacín se hace viral por compartir el vídeo en dónde narra todo lo sucedido con ambas jóvenes , por lo que la denunciante le vuelve a escribir reclamándole. A lo que el hijo del presidente de Indecopi le responde admitiendo que tuvo relaciones con ‘María’.

“Me indigna que digan que es un experimento social y que no le pase nada. Quiero afirmar que no es mentira, que sí ha ocurrido”, manifestó la denunciante.

