Perú

EsSalud descarta declararse en emergencia pese a reconocer crisis: “Hasta ahora no”, afirma su presidente

Mientras pacientes denuncian esperas de meses para electrocardiogramas, resonancias y radioterapias, Jaime Moreno aseguró que ya se destinaron S/ 117 millones para la compra de medicamentos e insumos médicos

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Asegurados de EsSalud, incluyendo pacientes oncológicos y cardíacos, enfrentan esperas de meses para obtener citas y tratamientos cruciales. A pesar de que el presidente ejecutivo reconoce la crisis, se ha descartado declarar la institución en emergencia. | Canal N

Aunque el propio presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, reconoció que la institución enfrenta una crisis financiera y problemas en la prestación de servicios, la entidad no será declarada en emergencia, al menos por el momento. La posición fue expresada en medio de nuevas denuncias por falta de citas, demoras en exámenes especializados y retrasos en tratamientos que afectan a miles de asegurados en el país.

La afirmación llega días después de que la nueva gestión admitiera públicamente el deterioro del sistema y anunciara medidas para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos e insumos. Sin embargo, pese a los reclamos de pacientes y al reconocimiento de las dificultades, el titular de EsSalud aseguró que la declaratoria de emergencia no está contemplada en este momento.

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Presidente de EsSalud reconoce crisis, pero descarta declaratoria de emergencia

Banner blanco de protesta con texto sobre la crisis de EsSalud, acompañado de un logo azul y blanco deteriorado de la institución en una imagen partida
Pacientes protestan por la crítica situación en EsSalud, denunciando la falta de citas, desabastecimiento de medicinas y abandono, junto a un logo deteriorado de la institución (VisualesIA)

Las denuncias por la falta de atención continúan acumulándose en los principales hospitales de EsSalud. Pacientes reportan que no encuentran citas para electrocardiogramas, resonancias magnéticas ni radioterapias, mientras que las listas de espera se extienden durante meses para procedimientos considerados prioritarios.

En ese contexto, el presidente ejecutivo de la institución, Jaime Moreno, admitió que la seguridad social atraviesa una situación complicada.

EsSalud actualmente está en una crisis financiera, crisis de las entregas de servicios, crisis de la prestación de los servicios de salud”, sostuvo durante una entrevista.

Sin embargo, al ser consultado sobre una posible declaratoria de emergencia, el funcionario fue categórico.

¿No va a ser declarada en emergencia?

“Hasta ahora no”, respondió.

La declaración marca un cambio respecto a lo señalado días atrás, cuando Moreno indicó que la nueva gestión evaluaba esa posibilidad mientras realizaba un diagnóstico integral de la institución. En esa oportunidad explicó que era necesario revisar el estado real de los servicios antes de adoptar medidas extraordinarias.

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Ahora, pese a reconocer la crisis, el titular de EsSalud sostiene que la entidad continuará implementando acciones de gestión sin recurrir, por el momento, a una declaratoria de emergencia.

Persisten las quejas por falta de citas y tratamientos en hospitales de EsSalud

Largas colas para obtener una cita en policlínico Chincha de EsSalud
Largas colas para obtener una cita en policlínico Chincha de EsSalud

La decisión se conoce mientras continúan las denuncias de asegurados por las dificultades para acceder a servicios médicos especializados.

Uno de los casos es el de Bernardino Jeriquizpe, de 82 años, quien aseguró haberse desmayado en tres oportunidades y necesitar un electrocardiograma con urgencia. Sin embargo, afirmó que en el Hospital Edgardo Rebagliati le informaron que no existen citas disponibles y que deberá volver a consultar recién en agosto.

La situación también alcanza a pacientes oncológicos. Familiares denunciaron que las radioterapias presentan demoras de varios meses, mientras que las resonancias magnéticas pueden tardar entre dos y tres meses, retrasando diagnósticos y tratamientos.

Pese a este escenario, Moreno afirmó que la institución viene ejecutando medidas para enfrentar la crisis. Precisó que EsSalud cuenta con aproximadamente 8,8 millones de asegurados y que los gobiernos locales y regionales mantienen una deuda estimada de S/ 600 millones con la entidad.

Asimismo, informó que ya se destinaron S/ 117 millones para la compra de medicamentos, insumos y materiales médicos que serán distribuidos en los establecimientos de salud del país, con el objetivo de reducir el desabastecimiento y mejorar la atención a los asegurados.

Los reclamos reflejan un problema que, según el propio presidente ejecutivo, no solo está relacionado con el abastecimiento de medicamentos, sino también con la prestación de servicios y la capacidad de respuesta de la institución frente a la demanda de millones de asegurados.

Pese a este escenario, Moreno reiteró que la estrategia de la nueva gestión será reforzar las compras de insumos, mejorar la atención en los establecimientos de salud y ejecutar medidas administrativas para enfrentar la crisis. Así, aunque reconoce que EsSalud atraviesa una crisis financiera y de servicios, la postura oficial es mantener las acciones de reorganización sin recurrir, por ahora, a una declaratoria de emergencia.

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