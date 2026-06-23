Día Internacional de las Viudas: la fecha que ayuda a visibilizar a 258 millones de mujeres afectadas por herencia negada, pobreza y violencia

La jornada busca dar visibilidad a millones de mujeres que, tras la muerte de su pareja, enfrentan exclusión social, despojo de bienes y obstáculos para acceder a pensiones, salud y protección social (Magnific)

El Día Internacional de las Viudas se observa cada 23 de junio por decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que lo instituyó mediante una resolución aprobada en 2010 y lo incorporó al calendario oficial desde 2011.

La fecha apunta a sacar de la invisibilidad a millones de mujeres cuya vida cambia de forma abrupta tras la muerte de su esposo, no solo por el duelo, sino por la pérdida de derechos y recursos en contextos donde la desigualdad de género condiciona el acceso a herencias, tierras, ingresos, salud y protección social.

Según Naciones Unidas, en el mundo existen más de 258 millones de viudas y casi una de cada diez vive en pobreza extrema. En algunos países y regiones, la viudez se traduce en despojo patrimonial, estigmatización comunitaria y exposición a violencias asociadas a disputas por propiedades o rituales dañinos. Organismos y centros de análisis social, como la fundación española Funcas, subrayan que, incluso en sociedades abiertas, la viudedad recibe escasa atención pública pese a su magnitud y a su impacto diferenciado en mujeres, influido por la mayor esperanza de vida femenina.

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Una fecha con reconocimiento internacional desde 2011

Cada 23 de junio, millones de historias silenciosas encuentran un espacio en la agenda global. La ONU instauró esta fecha para visibilizar desafíos que muchas viudas enfrentan tras la pérdida de su pareja. (RjCastillo)

La ONU conmemora el Día Internacional de las Viudas cada 23 de junio y lo hace, de manera oficial, desde 2011. El organismo explicó que la jornada se estableció para dar espacio a las experiencias específicas de las viudas y para reactivar el respaldo que requieren con urgencia, en un escenario global donde conflictos armados, desplazamientos forzosos y crisis sanitarias incrementan el número de mujeres en esa condición.

La proclamación fue aprobada por la Asamblea General en 2010, lo que formalizó una efeméride que ya había tenido antecedentes impulsados por organizaciones de la sociedad civil. La elección del 23 de junio también quedó asociada, de acuerdo con los antecedentes reunidos en fuentes públicas, a una historia familiar en India: Pushpa Wati Loomba quedó viuda el 23 de junio de 1954. Ese episodio fue citado como inspiración para el trabajo posterior de la Fundación Loomba, creada en el Reino Unido para acompañar a mujeres que atravesaban situaciones similares.

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La conmemoración no se centra en un homenaje simbólico, sino en poner en discusión problemas concretos que se repiten en distintos países: acceso a documentación, a información sobre derechos, a canales de reclamo y a políticas públicas que protejan a mujeres que, en algunos contextos, quedan fuera de redes familiares y estatales. Algunos medios señalaron que la ONU promueve esta fecha con el objetivo de visibilizar a mujeres cuya situación, en ciertas regiones, deriva en pobreza, inseguridad física y estigma social.

Por qué la ONU lo conmemora: derechos, pobreza y exclusión

Para muchas mujeres, la viudez no termina con el duelo. La pérdida de derechos, la pobreza y la discriminación transforman una experiencia personal en un desafío social de gran escala. (Magnific)

Naciones Unidas describió que, para muchas mujeres, la pérdida de la pareja se agrava por una pelea prolongada por derechos básicos y por condiciones mínimas de dignidad. Entre los escenarios que menciona están la negación de derechos hereditarios, la apropiación de propiedades tras la muerte del esposo y la discriminación asociada a estereotipos comunitarios.

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La ONU también vinculó la viudez con brechas económicas de largo plazo: a escala mundial, las mujeres tienen menos probabilidades de acceder a pensiones de vejez que los hombres, por lo que la muerte del cónyuge puede empujar a la indigencia a mujeres mayores. En ese marco, el organismo advirtió que algunas viudas carecen de acceso a cuentas bancarias o a ingresos formales, lo que complica el pago de atención médica y la manutención de hijas e hijos.

Los problemas se intensifican en países en desarrollo. Naciones Unidas enumeró dificultades ligadas a pobreza, violencia y salud: desde falta de crédito y recursos económicos hasta disputas por herencias y tierras, agresiones físicas y psicológicas, y prácticas tradicionales perjudiciales vinculadas a ritos funerarios y de duelo. En el mismo diagnóstico, el organismo incluyó efectos sanitarios asociados a condiciones de vivienda, nutrición y acceso limitado a servicios médicos, además de vulnerabilidades específicas frente al VIH y el sida en ciertos entornos.

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En el plano cuantitativo, Naciones Unidas difundió una estimación central: hay más de 258 millones de viudas en el mundo y casi una de cada diez vive en pobreza extrema. Además, el organismo indicó que al menos 1,36 millones de viudas son niñas, aunque consideró probable que la cifra real sea mayor por subregistro.

Conflictos armados, desplazamientos y el foco en políticas públicas

En escenarios marcados por la violencia y el desplazamiento, miles de viudas asumen solas la responsabilidad de sus familias. La fecha busca impulsar políticas capaces de responder a esa realidad. (Magnific)

La ONU colocó la situación de las viudas en el contexto de conflictos armados y crisis humanitarias. Explicó que guerras y desplazamientos forzosos dejan a muchas mujeres a cargo de hogares monoparentales, en países de origen, campos de refugiados o territorios de asilo, y subrayó el componente traumático: algunas presenciaron torturas o tratos crueles contra sus esposos y, en determinadas zonas, también fueron víctimas directas de violencia, incluida la sexual.

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El organismo citó ejemplos de magnitud en contextos específicos: en partes del este de la República Democrática del Congo, alrededor del 50% de las mujeres son viudas; también mencionó estimaciones de tres millones de viudas en Irak y más de 70.000 en Kabul, Afganistán. En ese marco, la conmemoración del 23 de junio busca empujar respuestas con herramientas concretas: información para acceder a una parte justa de herencias, tierras y recursos productivos; pensiones y protección social que no dependan solo del estado civil; trabajo decente e igualdad de remuneración; educación y formación.

Naciones Unidas sostuvo que, incluso donde existen marcos legales favorables, la debilidad institucional y la falta de sensibilización pueden desalentar a las viudas a acudir a tribunales para reclamar restitución de derechos. Por eso, planteó la necesidad de programas y políticas orientadas a reducir violencia, mitigar pobreza y ampliar oportunidades educativas, e insistió en que los compromisos deben alinearse con el derecho internacional, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

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