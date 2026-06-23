Shirley Arica protagoniza doble ampay: Es captada besando a exsaliente un día antes de estar con Pablo Heredia

La modelo fue sorprendida por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ besándose con dos personas distintas en el mismo fin de semana, mientras los asistentes celebraban su cumpleaños en Lima. ATV/ Magaly TV La Firme

Shirley Arica, conocida como la ‘chica realidad’ y reciente ganadora del reality ‘La Granja VIP’, vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras ser captada por las cámaras en actitudes cariñosas con dos hombres diferentes en menos de 24 horas. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’, han generado revuelo en el ambiente del espectáculo local.

El último fin de semana, Shirley Arica fue vista disfrutando de la vida nocturna limeña y protagonizó escenas que rápidamente se viralizaron. De acuerdo con el informe de ‘Magaly TV La Firme’, la modelo fue captada la noche anterior a su propio cumpleaños besando a Ivo Ezeta, exjugador de futsal y con quien previamente ya había sido vinculada en agosto de 2025.

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Primer ampay

En las imágenes, ambos aparecen bailando y compartiendo momentos de evidente complicidad en una discoteca, lo que reavivó comentarios sobre la cercanía y la naturaleza de su relación.

Los reporteros del programa señalaron que Ivo se habría convertido en un “incondicional” para Shirley, acompañándola en diversas ocasiones y mostrándose muy cercano a ella. El comportamiento afectivo de la pareja no pasó desapercibido para los presentes en el local, quienes fueron testigos del beso entre la modelo y su acompañante, gesto que consolidó los rumores sobre un posible vínculo sentimental.

Shirley Arica fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ compartiendo gestos de cariño con Ivo y, horas después, con el actor Pablo Heredia durante su cumpleaños.

Segundo ampay

Sin embargo, la atención mediática no terminó allí. Apenas unas horas después, Shirley Arica celebró su cumpleaños en una conocida discoteca de la capital, evento que reunió a distintas figuras del espectáculo, entre ellas Samahara Lobatón, Pati Lorena, Renato Rossini Jr. y Melissa Klug. La presencia más comentada fue la del actor argentino Pablo Heredia, con quien la modelo compartió un breve romance durante su participación en el reality ‘La Granja VIP’.

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Durante la celebración, Shirley Arica y Pablo Heredia no solo compartieron el festejo, sino que protagonizaron un momento que fue captado por numerosos asistentes. En medio de la pista de baile y frente a las miradas de los presentes, ambos se dieron un apasionado beso, generando gritos y aplausos entre los invitados. La escena, registrada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, alimentó las especulaciones sobre un posible reinicio de su relación.

Shirley Arica, protagonista de nuevos rumores tras ser captada besando a dos personas en un fin de semana. Magaly TV La Firme

A la salida del evento, la modelo y el actor argentino fueron vistos caminando tomados de la mano, reforzando la percepción de una cercanía que va más allá de la amistad. Pese a las imágenes y la evidente complicidad, ni Shirley Arica ni Pablo Heredia han confirmado oficialmente una relación amorosa. Ambos mantienen el hermetismo respecto al estado actual de su vínculo.

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Entre la atención mediática y las especulaciones

Shirley Arica se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas del entretenimiento peruano. Su reciente triunfo en ‘La Granja VIP’ le permitió mantenerse vigente en la pantalla y atraer la atención del público y la prensa. A lo largo de su carrera, la modelo ha estado vinculada a diversas polémicas y romances, lo que ha contribuido a su perfil como personaje de la farándula local.

Por el momento, Shirley Arica no se ha pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas ni ha dado declaraciones que confirmen o descarten una relación formal con Pablo Heredia o con Ivo. Por su parte, Magaly TV La Firme se encargará de contar los pormenores de estos ampays, este lunes 22 de junio por ATV, a las 9:45 p.m.

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Shirley Arica y Pablo Heredia se besaron en público durante la fiesta de cumpleaños de la influencer en una discoteca de Lima.

La situación ha dejado abierta la puerta a nuevas especulaciones sobre la vida amorosa de Shirley Arica y la posibilidad de nuevos capítulos en su historia pública. Mientras tanto, la modelo continúa disfrutando de su momento mediático.