Nicole Zignago: “Nunca me quiero quedar con las ganas de amar” | ENTREVISTA

Nicole Zignago estrenó su tema “Me gusta que me gustes”.

Ser hija de uno de los máximos representantes peruanos como Gian Marco podría suponer que todo lo que ha logrado en su carrera se le ha dado fácil o que tal vez ha sentido mucha responsabilidad por contar con este poderoso apellido, pues no es así. Todo lo contrario señala Nicole Zignago, quien si bien es cierto está muy orgullosa de su padre, desde muy joven ha tenido claro qué es lo que quiere para su carrera, teniendo como respaldo su originalidad y perseverancia, aquellas que le han hecho abrirse camino en el Perú y hoy en día, en el extranjero.

Estudió Música en la prestigiosa escuela de Berklee, ha escrito para diferentes artistas y ha tenido colaboraciones con diversos músicos internacionales como Marco Mares (“La Ola”), Leonel García (“Miento”) y el español Vic Mirallas (“Mirar atrás”). Actualmente vive en Los Ángeles, Estados Unidos, pero hace unos días regresó a Perú para ser parte de una campaña de la marca Puma que celebra más de 50 años de historia de los modelos Suede. Además de promocionar su nuevo sencillo “Me gusta que me gustes”, la cual ya está disponible en las plataformas digitales.

La talentosa joven de 27 años conversó con Infobae, donde contó cuáles han sido sus mayores desafíos y qué es lo que prepara para su carrera.

¿Cuál ha sido tu mayor reto en esta carrera?

Ser mi mayor fan y creer en mi proyecto más que nadie. Puede ser complejo seguir dándole con las mismas ganas cuando recibes tantos no’s. Son muchas más las puertas que se cierran que las que se abren. Es una práctica constante de resiliencia. Siempre he tenido mi norte muy claro y que se mantenga de esa forma creo que es uno de los desafíos más grandes que se tiene a lo largo de esta carrera.

Cómo todo artista cuentas con seguidores pero también críticos. ¿Cómo lo asumes?

La búsqueda de reinventarte como artista en dirección a ese norte con mil personas dando su opinión es confuso; pero el disfrute de crear algo con honestidad, compartirlo con el mundo y conectar hace que valga toda la pena. La constancia es clave.

Nicole Zignago vive actualmente en Los Ángeles. (Foto: Instagram)

¿Cuál o cuáles fueron tus fuentes de inspiración para crear tu último proyecto, “Me gusta que me gustes”?

El amor definitivamente. Me gusta el amor, me gusta amar, me gusta sentir que el corazón abraza y recibe abrazo. Nunca me quiero quedar con las ganas de amar. “Me gusta que me gustes” es una oda a eso - al amor, a abrirte a las infinitas posibilidades que tienes listas para ti. Sonoramente Juan Ariza (mi productor) y yo nos dejamos llevar, escuchamos mucho a donde nos llevaba la canción para ir construyéndola.

Como jugando…

Sí. Llegué al estudio con el intro de la canción teniendo en mente escribir una balada y nos quedamos estancados en eso un buen rato hasta que decidimos comenzar otra canción desde cero. Ahí nace el coro de Me gusta que me gustes. Así como por jugar pegamos la primera canción que hicimos con la segunda y encajaban tan perfecto que parecía mentira. La musicalidad y química que nace con Juan me inspira mucho.

Nicole Zignago es cantante y compositora. (Foto: Instagram)

¿Y ahora preparas un nuevo material con alguien internacional?

Si. Dentro de los próximos meses sale una canción con un artista de México, no diré si es mujer u hombre todavía, pero me emociona muchísimo. Tengo ese tema guardado hace mucho, mucho tiempo, y tanto el tema como la persona con quien la voy a cantar son muy especiales.

¿Ha sido difícil el camino?

Es una carrera de 25 horas al día 8 días a la semana. Lo que puedo recomendar a los jóvenes es que solo escuchen a su corazón, que tengan mucha paciencia. Hay espacio para todos y todas, que se apoyen entre los artistas, que no se comparen, que cada quien tiene su camino, su norte y es igual de válido e importante que el de cualquiera. No pienso en si es difícil o no, la música es para disfrutarla, compartirla y conectar. Se siente cuando un artista hace música desde el disfrute.

Recientemente Tony Succar fue nominado a los Grammy, no lo logró pero es un gran paso…

Tony es un capo, lo admiro muchísimo, ya se ha ganado un Grammy Latino a Productor del Año. Que haya representado a Perú y Latinoamérica en los premios americanos me enorgullece.

¿Sueñas con esa nominación?

Si claro, me lo sueño. Siento que la mayoría de personas que crecemos queriendo ser artistas lo tenemos en la mira. Aparte crecí viendo los premios en vivo desde la tele de mi casa, recuerdo que era un día sagrado. Va a ser un momento muy importante para mí cuando llegue ese día.

Tu padre también nos ha enorgullecido con sus logros en premiaciones…

Sí, admiro lo mucho.

¿Quiénes han sido tus influencias?

Las mujeres en la música. Christina Aguilera, Shakira, Gloria Estefan, Julia Michaels, por nombrar a algunas. Encuentro mucha inspiración en cómo las mujeres nos reinventamos en esta industria.

¿Qué es lo que más anhelas hoy en día?

Mi primer disco. Vengo soñando en ese día desde hace mucho y saber que este año se materializa ese sueño me hace inmensamente feliz. Lo vengo escribiendo hace unos años. Me emociona poder compartir un proyecto redondo y pensado.

¿Cuál es tu frase favorita?

“Para cumplir un sueño primero hay que despertar”. Me mantiene anclada a mis sueños por allá arriba pero con los pies en la tierra y con un fuego interno que me lleva a trabajar.

