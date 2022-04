Alianza y Cristal comparten escandalosa cifra negativa en la Copa Libertadores 2022

Alianza Lima y Sporting Cristal en la Copa Libertadores comparten escandalosa cifra negativa

Alianza Lima y Sporting Cristal disputan la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 sin resultados favorables hasta el momento. El torneo de Conmebol completó la mitad de los partidos por disputar en la presente etapa de duelos todos contra todos.

Ambos clubes encadenaron tres derrotas seguidas y no han sumado punto alguno en sus respectivos grupos luego de disputar seis partidos en total. Además, se ubican en el último lugar de sus series con una diferencia de goles en negativo.

De esta manera, un detalle en los números de la fase de grupos del campeonato de clubes más importante de Sudamérica refleja el mal momento de los blanquiazules y celestes.

Alianza y Cristal son los dos únicos equipos en la Libertadores con cero puntos en sus respectivos grupos. Son 32 equipos participantes en la presente fase, divididos en ocho series de cuatro clubes cada uno. Por lo tanto, hasta el momento los representantes peruanos son los peores en lo que va del certamen continental.

Los coleros de los otros grupos de la Libertadores por lo menos han logrado un empate o un triunfo en lo que va del torneo. Todo lo opuesto a los combinados incaicos.

Por ejemplo, Boca Juniors es último en del Grupo E, pero sumó 3 puntos gracias a un triunfo. En tanto, The Strongest (Grupo B) y Olimpia (G) tienen dos unidades. Por su parte, Vélez Sarsfield (Grupo C), Independiente (Grupo A) y América Mineiro (Grupo D) han sumado por lo menos un empate, pese a ser coleros en su serie.

En el otro extremo de la tabla de los grupos de la Libertadores figuran equipos en el primer lugar con nueve puntos, es decir, puntaje perfecto con tres victorias seguidas. Tal es el caso de Palmeiras (A), River Plate (F) y Flamengo (H).

Luego, están los equipos líderes que se mantienen invictos en la competencia: Libertad (B), Estudiantes (C) e Independiente del Valle (D).

En cuanto goles marcados, también Cristal y Alianza son los dos equipos que figuran entre los que menos anotaron respecto a los otros 30 clubes que participan en el torneo de Conmebol.

Con solo un gol en la Copa figuran Cristal (H), Olimpia (G) y Atlético Paranaense (B). No obstante, el cuadro brasileño sumó cuatro puntos y es segundo en su grupo tras un empate 0-0 y un triunfo 1-0.

Con dos goles en la Libertadores está Alianza (F), Deportivo Cali (E), Always Ready (E), Boca Juniors (E) Nacional (C) Caracas (B) y The Strongest (B)

TABLA DEL GRUPO DE ALIANZA LIMA EN LA COPA LIBERTADORES

Tabla de la Copa Libertadores tras derrota de Alianza ante Fortaleza y victoria de River ante Colo Colo

TABLA DEL GRUPO DE CRISTAL EN LA COPA LIBERTADORES

Tabla de la Copa Libertadores tras derrota de Cristal ante Talleres y triunfo de Flamengo sobre la U. Católica

OTRAS CIFRAS DE LOS CLUBES PERUANOS

Cristal y Alianza sumaron 49 derrotas en la Copa Libertadores en el siglo XXI. Ambos clubes tienen la mayor cantidad de caídas seguido por Universitario (25) y Cienciano (20).

En cuanto a malas rachas, Alianza Lima encadenó 26 partidos sin ganar en la Libertadores. El último triunfo fue hace 10 años. Además, acumuló 18 partidos sin ganar en calidad de visitante y solo ganó un duelo de los últimos 34 en el torneo. El club de La Victoria es el club con más partidos consecutivos sin ganar en toda la historia del certamen.

Asimismo, los clubes peruanos Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y César Vallejo acumularon doce derrotas seguidas entre 2021 y 2022.

