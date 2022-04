VER Manchester United vs Chelsea EN VIVO HOY: clásico por fecha 37 de Premier League

Manchester United vs Chelsea EN VIVO HOY: clásico en Old Trafford por Premier League 2022.

Manchester United recibirá a Chelsea hoy jueves 28 de abril como parte de la fecha 37 de la Premier League 2022. El Estadio Old Trafford será el escenario de un partido que ya es un clásico en Inglaterra, pero que definirá el futuro de los locales de cara a una posible clasificación a la Champions League.

Precisamente, los dirigidos por Ralf Rangnick no vienen atravesando una buena temporada. Y es que en sus últimos 5 partidos, han perdido en 3 ocasiones, consiguieron solo 1 victoria y empataron en otra. De hecho, los recientes resultados de visita son los que han empeorado su situación en la liga inglesa: cayeron goleados por 4 a 0 ante el Liverpool en Anfield Road y sucumbieron por 3 a 1 frente a Arsenal en el Emirates Stadium.

Los ‘diablos rojos’ Iniciaron la campaña bajo las órdenes del noruego Ole Gunnar Solskjær, pero a finales de noviembre fue despedido tras una consecución de malos resultados: en el sétimo lugar con 17 puntos, de los cuales 5 fueron victorias, 2 empates y 5 caídas. Apenas unos días después, el alemán tomó las riendas de un alicaído equipo, pero tampoco ha podido resurgirlo. No por algo están en peligro de quedarse fuera de clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Precisamente, en esta competición continental cayeron eliminados ante el Atlético de Madrid por un marcador global de 1-2. Asimismo, en el torneo doméstico se encuentran en la sexta posición con 54 puntos, a 6 del cuarto lugar que accede a la Champions. Por tal motivo, les urge ganar en las 5 fechas que quedan para que culmine la liga. Ahora, cuentan con un Cristiano Ronaldo que, si bien su rendimiento ha estado similar al de su equipo, convirtió 4 goles en sus últimos dos partidos, por lo que llegará entonado ante los ‘blues’.

Esto sin contar con el hecho de que la directiva aseguró al actual DT del Ajax, Erik Ten Hag, por los próximos años a partir de la siguiente temporada. De esta forma, para los jugadores significaría otra motivación para convencer al nuevo técnico.

Cristiano Ronaldo dedicó su gol ante el Arsenal a su hijo recién fallecido. |

Por otro lado, el Chelsea ha mostrado una mejor performance que su rival. Se ubican en la tercera posición de la Premier League con 65 unidades, lejos del ‘top’ 2 (Manchester City con 80 puntos y Liverpool con 79) y de las aspiraciones por alzar el título británico. No obstante, al tratarse de un clásico podría provocar que el esfuerzo sea el más alto y, de paso, para dejarlos con menos posibilidades de acceder a la Champions.

Los dirigidos por Thomas Tuchel llega a este partido con un mejor respaldo a nivel de resultados: 3 victorias y 2 derrotas de sus últimos 5 encuentros. Aunque en el duelo reciente ante el West Ham ganaron al final de los 90 minutos con el agónico gol de Christian Pulisic. Al igual que el United, el conjunto de Londres quedó eliminado en la Champions League, aunque en su caso fue a manos del Real Madrid a través de un marcador general en contra de 4-5.

DUDAS POR NUEVO DUEÑO

Sin embargo, la situación de los ‘blues’ va más allá de los campos de juego. Y es que la invasión de Rusia a Ucrania provocó que su dueño, el magnate Roman Abramovich, sea sancionado con el congelamiento de sus activos, entre ellos, el club inglés. De ahí que en las próximas semanas se conozca el nuevo comprador y accionista de la institución.

Esto ha provocado que las negociaciones en las renovaciones de sus jugadores más importantes como Antonio Rudiger, Andreas Christensen o César Azpilicueta sean más difícil de concretarse. El alemán y el danés rechazaron seguir en el club, mientras que el español, por el hecho de ser el capitán, podría reconsiderar su permanencia.

Sin duda, una mezcla de sensaciones y con objetivos en juego entre dos equipos que lucharán por mejorar sus respectivas actualidades.

AUSENCIAS

El conjunto inglés llega al duelo con el Chelsea con varias bajas: Luke Shaw, Fred, Paul Pogba, Edinson Cavani y Harry Maguire, todos por lesión. Además de Jadon Sancho por amigdalitis.

Por su parte, los ‘blues’ tampoco contarán con Mateo Kovacic ni Callum Hodson-Odoi por sendas lesiones. En el caso de Andreas Christensen por problemas estomacales.

Anuncio del partido Manchester United vs Chelsea.

DECLARACIONES

Ralf Rangnick, DT de Manchester United, aclaró la actualidad de su equipo y confía en levantar ante el Chelsea. “ Después de perder tres de los últimos cuatro partidos disputados, la moral o la energía del vestuario no es tan buena, pero todavía tenemos mucho por jugar. Mañana, los jugadores tienen que rendir y demostrar que son capaces de vencer a un equipo como Chelsea. Este es nuestro trabajo, y esto es lo que todos tienen que hacer. Hemos estado entrenando toda la semana para prepararnos para este partido”, dijo en conferencia de prensa.

En tanto, Thomas Tuchel restó importancia al mal momento de su rival. “ No estoy preocupado por Manchester United. Para mí siempre será un partido importante, independientemente de la posición y del estado de forma en que se encuentre. Por eso nos preparamos de la mejor manera posible”, señaló.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Chelsea 1-1 Manchester United (Premier League 2021)

Chelsea 0-0 Manchester United (Premier League 2021)

Manchester United 0-0 Chelsea (Premier League 2020)

Manchester United 1-3 Chelsea (FA Cup 2020)

Chelsea 0-2 Manchester United (Premier League 2020)

Antecedentes del últimos partido entre ambos equipos con goles de Jadon Sancho y Jorginho. | Video: Manchester United

MANCHESTER UNITED VS CHELSEA: POSIBLES ALINEACIONES

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Raphael Varane, Alex Telles; Scott Mc Tominay, Nemanja Matic, Bruno Fernandes; Anthony Elanga, Marcus Rashford y Cristiano Ronaldo. DT: Ralf Rangnick

Chelsea: Edouard Mendy; Reece James, César Azpilicueta, Thiago Silva, Marcos Alonso; N’Golo Kanté, Jorginho, Mason Mount; Timo Werner, Hakim Ziyech y Kai Havertz. DT: Thomas Tuchel

