‘Pepa’ Baldessari pide que enseñen a jugar a John Jairo Mosquera: “No lo están ayudando; lo están matando”

'Pepa' Baldessari hizo singular pedido para John Jairo Mosquera en Sporting Cristal.

Sporting Cristal cayó en sus primeras tres presentaciones en la Copa Libertadores 2022 y la situación se pone cada más complicada. A medida que el torneo avanza y los ‘celestes’ no pueden sumar puntos, las críticas hacia algunos futbolistas van creciendo. Al que más señalan es a John Jairo Mosquera, quien viene presentando un bajo nivel en el equipo. Sin embargo, hay referentes como ‘Pepa’ Baldessari que piden solidaridad y apoyo para el colombiano.

El nacido en Córdoba arrancó hablando del colectivo de los dirigidos por Roberto Mosquera. “Hay un tema que no lo termino de entender, no lo terminas de digerir. Me molesta enormemente que después de los partidos tengamos que decir ‘jugamos bien’, pero qué vamos a jugar bien si no ganamos nunca. ‘No, que tuvimos la pelota’, y puedes tener la pelota 90 minutos, pero si no haces los goles es imposible” , comentó frustrado.

Luego, el exjugador que se retiró con los ‘rimenses’ se refirió sobre John Jairo Mosquera. “ El muchacho se ve que es atleta. Enséñale... si ya lo trajiste, lo tienes acá y no te está dando el resultado que pensaste que te podía dar... Sabes qué hermano, ven acá, vamos a empezar . Porque ese muchacho, con el biotipo que tiene, lo metes entre los centrales, a que dispute, a que pelee, algo le vas a sacar. Pero pobrecito, lo meten a la cancha y la gente silba. No lo están ayudando; lo están matando”, expresó.

Finalmente, aconsejó al joven delantero peruano, Percy Liza. “Sabes que, ojalá vea la nota. Está muy equivocado dentro de la cancha. Anoche lo vi jugar de lateral derecho, lo vi como extremo izquierdo. No papito, ¿sabes que? Tienes un biotipo espectacular, una fuerza espectacular. Con la pelota en los pies no eres ningún estúpi... Aprende a moverte dentro del área, si eres nueve. Ahora, si quieres jugar como volante, no nos digas que eres delantero”, sentenció.

El exfutbolista se mostró frustrado por las derrotas de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. VIDEO: Willax TV.

LA ‘PEPA’ BALDESSARI Y SPORTING CRISTAL

Recordemos que la ‘Pepa’ Baldessari es un hincha confeso de Sporting Cristal y siempre que puede habla del club de sus amores. Llegó en 1990 al Perú para vestir la camiseta de Deportivo Municipal, pero, tras su gran año con ‘La Franja’, fue fichado por los ‘celestes’ y en su primera temporada salió campeón. Se retiró en 1993 con el equipo ‘bajopontino’.

SPORTING CRISTAL VS. TALLERES

Sporting Cristal no salió a tirarse atrás ante Talleres de Córdoba y tuvo un buen primer tiempo en el estadio Mario Alberto Kempes, al punto que tuvo una jugada de peligro en los pies de Christofer Gonzáles. Sin embargo, a los 65′ apareció Matías Esquivel para abrir el marcador y anotar el único tanto del compromiso. El volante argentino aprovechó una pelota que quedó en el área y la mandó a guardar en el arco de Alejandro Duarte.

Sporting Cristal perdió 1-0 ante Talleres por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores

FECHA 4 DEL GRUPO H DE LA COPA LIBERTADORES

Talleres vs Flamengo (miércoles 04 de mayo | 5:00 p.m. | estadio Mario Alberto Kempes).

Sporting Cristal vs Universidad Católica (miércoles 04 de mayo) | 9:00 p.m. | Estadio Nacional).

