Las Bambas: enfrentamientos entre la policía y comuneros dejó 14 heridos y 11 detenidos

La violencia se registró todo el día del miércoles 27 de abril. | Foto: Raúl Cabrera/La República

El desalojo de los comuneros de los terrenos de la minera MMG Las Bambas desató un brutal enfrentamiento entre policías y comuneros que se negaban a abandonar en la zona de Takiruta, que tenían ocupada desde hace varios días en protesta por el presunto incumplimiento de sus pedidos. Según los últimos reportes, los enfrentamientos en Las Bambas dejaron tres heridos graves y 11 detenidos, entre los cuales hay un periodista.

Desde la tarde del martes, un gran contingente policial se trasladó hasta la zona de Takiruta para iniciar el desalojo durante la madrugada de ayer, pero debido a la filtración del plan para retirar a los comuneros del lugar, se optó por esperar unas horas y tratar de convencer a los invasores a que abandonen el lugar por su propia cuenta, pero ante su negativa alrededor de las 11 de la mañana se inició el operativo.

La policía lanzó bombas lacrimógenas en los alrededores del terreno ocupado haciendo huir a gran parte de los comuneros, pero otro grupo se enfrentó con hondas y piedras a los efectivos policiales y se negaban a abandonar el lugar, ya que confiaban en que el Ejecutivo enviaría una comitiva para continuar las mesas de diálogo.

Los representantes de la minera y la PNP firmaron un acta donde se comprometieron en que el operativo no atentaría contra los derechos de los comuneros, pero el desalojo estuvo marcado por una alta dosis de violencia.

Los comuneros se situaron a las afueras de la mina Las Bambas, por lo que esta paralizó su producción desde el 20 de abril. | Foto: Vidal Merma/OjoPúblico

A las 11:30 a.m. de ayer se oyeron disparos y bombas lacrimógenas. Los jóvenes de Fuerabamba respondieron el ataque con huaracas, pero los oficiales en la zona eran 676 y superaban en número a los comuneros. En tres horas la policía tomó el control de los exteriores del campamento minero. Sin embargo, los enfrentamientos en Challhuahuacho continuaron hasta la noche.

Hoy se reportaban hasta cuatro heridos, pero luego se confirmó que fueron 14. Entre los más graves están: Rosa Paniura Vargas (60), quien perdió la vista; Teresa Paniura Vargas (48), quien tiene una aparente fractura de la pierna derecha, y Daniel Huilca (21), quien fue reportado con policontuso en el rostro.

El alcalde de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez Paniura, protestó contra el operativo. “Expreso mi total rechazo a la intervención policial realizada hoy en horas de la mañana, donde hubo maltratos físicos, psicológicos y atropellos, ocasionando lesiones”, declaró.

En el recinto de MMG, los comuneros incendiaron las instalaciones, maquinarias y tres vehículos de la minera.

Primero se reportaron cuatro heridos en el enfrentamiento con la policía, pero al finalizar el día habrían sido 14. | VIDEO: TV Perú

DETUVIERON A UN PERIODISTA

En el despliegue policial del miércoles se detuvo a un periodista del diario La República: Raúl Cabrera, corresponsal de La República en Cusco, quien se encontraba en Takiruta registrando el enfrentamiento.

Según el jefe del Frente Policial Apurímac, el general Roger Pérez Figueroa, hubo 11 detenidos: nueve mujeres y tres varones. Todos fueron conducidos a la comisaría de Challhuahuacho para el control de su identidad y habrían sido liberados a las 4:00 p.m.

Pero esta versión contradice la cronología de los hechos y la propia declaración del corresponsal. Al mediodía fue la última comunicación telefónica de Cabrera, quien recién envió un audio de WhatsApp a sus compañeros de trabajo a las 5:30 p.m., donde informó de su paradero.

El periodista cubría el conflicto en Cusco. | Foto: La República

“Me han intervenido de la Policía a pesar de que me he identificado, me quitaron los equipos (...) Si mando solo este mensaje es porque solo me han permitido un rato, no me dejan hablar”, manifestó.

Le incautaron su cámara fotográfica, su teléfono celular y sus documentos. Cuando el reportero fue buscado en la comisaría de Challhuahuacho, los efectivos dijeron que él no se encontraba allí. A las 6:30 p.m. su ubicación seguía desconocida. Lo liberaron pasadas las 7:00 p.m.

Cabrera contó que estuvo detenido en los interiores del campamento de MMG por seis horas. Allí fue interrogado dentro de un vehículo y los efectivos manipularon su cámara y celular.

“Me hicieron un interrogatorio dentro del carro. Me quitaron la mochila, mis equipos, borraron las fotos de mi celular. Me asusté”, narra. Los efectivos le cuestionaron por qué estaba tomando fotos del enfrentamiento. “Les dije que era periodista, pero no quisieron creerme y me llevaron junto a otras personas, madres con niños”, añadió.

