Las Bambas: periodista que cubría desalojo de comuneros fue detenido por PNP pese a identificarse como prensa

Durante el desalojo que se produjo esta tarde en Las Bambas, en la región Apurímac, un periodista denunció que fue intervenido y posteriormente detenido por la policía que llegó hasta el lugar para cubrir la situación que se vive en ese lugar. Sin embargo, durante los altercados que hubo entre los comuneros y la policía, el hombre de prensa fue conducido a la fuerza hasta la dependencia policial junto a otros 10 pobladores.

El periodista, identificado como Raúl Cabrera, forma parte del equipo de corresponsales del diario La República, aseguró que le quitaron sus equipos con los que cubría esta noticia, además, de su equipo celular, el cuál denunció que habría sido manipulado.

El reportero dijo al diario: “Me han intervenido de la Policía a pesar que me he identificado, me quitaron los equipos (…)Si mando solo este mensaje es porque solo me han permitido un rato, no me dejan hablar”.

Luego de varias horas de estar incomunicado, el periodista logró ser puesto en libertad. El corresponsal, narró a su medio que estuvo detenido en territorio de la minera junto a otras personas, entre ellos, mujeres con niños. Fue interrogado por la policía al interior de un vehículo.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS SE PRONUNCIA ANTE CASO DE PERIODISTA

A través de un comunicado, la Asociación de Periodistas, levantaron su voz de protesta contra el actuar de la policía, ya que en todo momento el hombre de prensa se identificó, pese a ello, vulneraron sus derechos.

“La Asociación Nacional de periodistas del Perú expresa su energética condena a la detención y abuso cometido contra el corresponsal del diario La República, Raúl Cabrera Ramos, detenido mientras cubría la represión policial en el contexto del conflicto social por el proyecto Las Bambas en Apurímac, el cual preocupa que no se haya tenido información exacta referente al paradero de periodista por alrededor de 6 horas . En este tiempo desde los espacios policiales compartían información contradictoria negando la presencia de los detenidos cuando periodistas locales confirmaron que al menos 10 personas encontraron en esta condición lo que fue confrontado desde la oficina de Derechos Humanos en comunicación con la su prefectura de Chalhuahuacho. Raúl Cabrera no solo fue detenido sino también le incautaron su teléfono cámara y documentos según información difundida por los colegas del diario La República para luego ser llevado a la comisaría de Chalhuahuacho según expresó el comisario de dicha dependencia al defensor del pueblo y de Apurímac el periodista fue llevado para que le realicen exámenes médicos y negó la incautación de sus equipos”, se lee en el comunicado.

“Desde la APP, exigimos que la comisaría de Chalhuahuacho facilite toda la documentación que constaté estos hechos y sean revisados por el Ministerio Público para que determine a todos los responsables de un claro abuso de autoridad. El periodista en comunicación en la oficina de Derechos Humanos, reconoció que le desconocieron el valor de su carnet de prensa y que lo llevaron al interior del campamento minero. Además, le revisaron y retuvieron sus herramientas de trabajo y documentos y lo tuvieron retenido en el interior de un vehículo junto a otras 20 personas aproximadamente. Asimismo, señaló que le borraron todos los vídeos que registro el intervención de los agentes policiales en esa zona . Exhortamos a la Policía Nacional del Perú (PNP) a respetar su manual de derechos humanos aplicados a la función policial el mismo que establece que solo la las autoridades policiales pueden ejercer la potestad de detener bajo los preceptos de delito flagrante o mandato escrito y motivo del juez competente”, puntualizan.

