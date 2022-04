Ministro de Economía se abstuvo de votar por el proyecto de ley que buscar organizar un referéndum

Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas.

Luego del anuncio del presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para someter a un referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna en reemplazo de la publicada en 1993. Sin embargo, el proyecto discutido en el Consejo de ministros no habría contado con el respaldo unánime de sus integrantes ya que el ministro de Economía, Óscar Graham, decidió votar en abstención ante de la salida del documento rumbo al Congreso.

“No es que se opuso, él se ha abstenido”, señaló el ministro de Educación Óscar Serna luego de que una periodista le preguntará sobre un posible rechazo del ministro Graham al cuestionado proyecto. “Entonces de que se oponga a que se abstiene hay mucha diferencia”, agregó para luego señalar que en realidad Graham sí se encuentra de acuerdo con lo propuesto por el gobierno, pero decidió no formalizar su postura. " Él está de acuerdo en lo sustancial, en el fondo. Dentro del marco democrático hay que respetar todas las opiniones. Distinto a él no ha habido otra opinión, ha sido unánime con respecto a esta posición”, sostuvo.

Sobre las dudas y especulaciones nacidas tras la presentación del proyecto de ley, el ministro Rosendo Serna señaló que “tiene que entender la comunidad y los medios de comunicación que es una propuesta que alcanzamos de una iniciativa al parlamento. El parlamento, en vez de estar perdiendo el tiempo en el tema de la discusión y los adjetivos, se ponga a trabajar y si cree que es pertinente la acepta y si creo que no es pertinente que simplemente la rechace. Eso les corresponde a ellos”.

PLAN B

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y anunciado días antes por el presidente Pedro Castillo ya está en manos del Congreso. Lo que corresponde, según el procedimiento acostumbrado, es que la Comisión de Constitución y reglamento debata el proyecto y lo apruebe para su posterior discusión en el pleno. Sin embargo, las posibilidades de que esto último suceda parecen ser muy remotas dada la conformación del grupo de trabajo.

Patricia Juárez anuncia que se priorizará el debate del proyecto de ley de reforma constitucional

La Comisión se encuentra presidida por la congresista fujimorista, Patricia Juárez, cuya vicepresidencia es ocupada por Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso y tiene como secretaria a Adriana Tudela, integrante de la bancada de Avanza País.El resto de la comisión que atenderá el proyecto presentado del Ejecutivo está integrado por 16 titulares provenientes de diversas tiendas políticas. Si bien es cierto que la bancada oficialista de Perú Libre es el grupo predominante, sus cinco integrante no superan a los representantes de la oposición como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Renovación Popular.

De no superar su paso por la Comisión, el congresista de Perú Libre José María Balcázar anunció que se contaría con un Plan B para conseguir que de todas maneras se convoque a una Asamblea Constituyente, pero advirtió que este segundo paso generaría una inestabilidad en en todo el país.

“El pueblo del Perú está exigiendo una nueva Constitución y está exigiendo que cerremos el Congreso. En ese sentido, supongo que el presidente de la República está pensando en un “Plan B” porque no es posible que estemos desatendiendo un clamor popular. En el Congreso no tenemos legitimidad porque hemos estado en estos último ocho meses sin producir leyes, nos hemos dedicado simplemente a torpedear la labor del Ejecutivo”, dijo.

