Selección peruana: Nolberto Solano fue ofrecido para dirigir a la Universidad Católica, según medio chileno

La selección peruana se encuentra a un paso de certificar su presencia al Mundial de Qatar 2022, aunque antes deberá ganar el repechaje a Australia o Emiratos Árabes Unidos. De hecho, Ricardo Gareca y su comando técnico se preparan para este crucial encuentro, aunque en las últimas horas sonó la noticia de que Nolberto Solano, asistente técnico de la ‘bicolor’, fue ofrecido a la Universidad Católica de Chile.

Esta noticia fue dada a conocer por el medio TNT Sports Chile mediante su portal web, en donde titula en uno de sus artículos de la siguiente manera: “¿Un mundialista? Llegó otra carpeta para la búsqueda de Buljubasich” . Acto seguido, se lee en la bajada que el gerente deportivo de la institución ‘sureña’ se encuentra en la búsqueda de un DT para tomar el puesto que dejó libre el argentino Cristian Paulucci.

Titular de TNT Sports Chile por el acercamiento del CV de Nolberto Solano a la Universidad Católica.

También detallaron brevemente que en la dirección deportiva de los ‘cruzados’ cuentan con archivos de más de 50 entrenadores y vienen trabajando en encontrar el mejor perfil que calce con el club a nivel deportivo y económico. De esa cifra, pasará a 10, quienes serán elegidos por la Comisión de Fútbol para luego reducir el número a cuatro candidatos para pasar entrevista y elegir a la mejor opción.

En eso, se añade que José María Buljubasich, exarquero del equipo chileno y actual gerente deportivo, recibió el ofrecimiento del peruano. “ Y uno que fue ofrecido a José María Buljubasich es Nolberto Solano, exfutbolista y actual ayudante de campo de Ricardo Gareca en la Selección de Perú. El nacido en Callao destacó como jugador de Boca Juniors cuando lo fichó a los 22 años. Diego Maradona lo bautizó como “El Maestrito” y con una gran temporada partió al Newcastle”, describieron en la nota.

ACTUALIDAD DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Y es que el cuadro ‘sureño’ no la pasa bien en el torneo de su país. Se ubica en la novena posición con 13 puntos. Además, la caída por 1 a 0 ante Huachipato el pasado 17 de abril provocó que el estratega Paulucci fuera destituido de su cargo tras haber acumulado una racha negativa de 7 derrotas en 9 partidos en el Campeonato PlanVital.

En ese caso, su lugar fue ocupado de forma momentánea por Rodrigo Valenzuela, exfutbolista de dicho club y que fue asistente de Cristian. Precisamente, Rodrigo debutó en el empate 1 a 1 del último fin de semana ante el líder Colo Colo (21 unidades). Por tal motivo, a la Universidad Católica le urge fichar un entrenador que reconduzca el camino de un equipo que salió campeón el año pasado de la mano de Paulucci.

POSIBILIDAD CON SOLANO

Ahora, como bien se mencionó líneas arriba, Solano actualmente es ayudante de campo del ‘Tigre’ Gareca en la ‘blanquirroja’ que se mantiene en carrera por un lugar en la Copa del Mundo. De ahí que la posibilidad de que ‘Ñol’ se ponga el buzo del elenco chileno sea mínima.

Sin embargo, no hay que olvidar las reciente declaraciones que dejó en una entrevista para GOLPERU sobre sus ganas de volver a dirigir. “ Las ganas siempre están. Pero obviamente el compromiso aquí y agradecido siempre por la oportunidad de la FPF, Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca de trabajar, la estoy aprovechando al máximo. No he recibido ninguna llamada”, aseguró.

Nolberto Solano y Ricardo Gareca con la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. | Foto: Getty Images

EXPERIENCIA DE SOLANO COMO ENTRENADOR

Cabe resaltar, que Nolberto Solano ya sabe lo que es estar al mando de un equipo. En 2012 dirigió a Universitario de Deportes en 33 partidos, de los cuales ganó 12, empató 10 y perdió en 11 ocasiones. Al año siguiente tomó las riendas del José Gálvez de Chimbote pero salió de la escuadra tras dejarla en la última posición del torneo. También tomó las riendas del Internacional de Toronto el 2014, pero tuvo que salir apenas meses después debido a la desafiliación del club por deudas.

A nivel de selección, se mantiene como asistente técnico de la ‘bicolor’, pero tuvo la oportunidad de dirigir a la Sub-23 en el Preolímpico y los Juegos Panamericanos Lima 2019, aunque sin éxito.

Nolberto Solano en su etapa como técnico de Universitario de Deportes. | Foto: Difusión

