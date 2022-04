Miguel Araujo: “Mi vivencia en segunda fue mejor de lo que esperaba” | ENTREVISTA | Foto: Emmen FC

FC Emmen, equipo del peruano Miguel Araujo, aseguró la semana pasada su ascenso a la Primera División del fútbol neerlandés, y este último viernes completó un encuentro más por la Eerste Divisie. Es así, que el equipo del seleccionado nacional superó por 2-0 al Roda Kerkrade y quedó a un paso de asegurar el campeonato de la Segunda División de Holanda.

Justamente con este resultado, el FC Emmen sumó 80 puntos y mantiene su distancia de seis unidades con su máximo perseguidor, Volendam, a falta de dos fechas para el final del torneo, solo necesitan un triunfo en la siguiente fecha ante el FC Eindhoven para quedarse con el título de la Eerste Divisie (Segunda División).

Por ello, Infobae llamó a Miguel Araujo para conocer sus sensaciones por el logro de ascender con Emmen FC a la Eredivisie.

“Sin duda para ningún futbolista es fácil descender, agregando la voluntad de quedarme por el cariño y gran respeto a los fans, al cuerpo técnico y sobre todo a Ronald, que muy al margen de su cargo lo considero un gran amigo. Todo esto hizo que mi vivencia en segunda división fuera mejor de lo que esperaba”, comenzó diciendo Miguel Araujo a Infobae en exclusiva.

Luego comentó que la clave para el objetivo del ascenso con Emmen FC se debió al trabajo en colectivo. “Para mí fue la decisión del grupo en la que unidos escálamos peldaño a peldaño con un solo objetivo, que era subir a Primera División”, agregó

A su vez, Miguel Araujo fue consultado sobre las diferencias que encontró entre la Primera División y Segunda División de Holanda. “Yo pienso que en Primera División el juego exige muchísimo más que en Segunda División, puesto que la competencia genera ciertas ventajas con los equipos Jong Psv, Jong Ajax y no pugnan por subir, mientras que en Primera todos los equipos quieren competir en la Eredivise.

No obstante, le consultamos sobre la decisión de Ronald Lubbers, presidente de Emmen, que cuando las cosas no fueron favorables para el equipo decidió mantener a Dick Lukkien como entrenador. “Europa tiene una visión diferente al que se maneja en Sudamérica y sumado a ello, la confianza que Ronald deposito en Dick fue clave, porque no flaqueó y el grupo lo respaldó con resultados”, manifestó Miguel Araujo a Infobae en exclusiva.

Finalmente, le preguntamos a Miguel Araujo sobre el viral que circuló dando una arenga en inglés previo al partido a Dordrecht, que terminaría siendo favorable por 1-0. “El mensaje a mí me nace del corazón de mi sangre, no hablo inglés al 100%; sin embargo, cuando motivo a mis compañeros, transmito esa fuerza que creo que se necesita para empezar el juego y ser el líder entre comillas, ya que uno no puede autoproclamarse”, sentenció.

