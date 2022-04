María del Carmen Alva: “Consulta sobre una nueva Constitución es un pretexto para cerrar el Congreso”

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Foto: Congreso de la República

La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, consideró que la iniciativa que presentaría el Ejecutivo para que, junto con las Elecciones Regionales y Municipales de octubre 2022, se realice un referéndum que decida si se debe o no elegir a una asamblea constituyente, es una distracción que tendría como objetivo cerrar el Congreso.

“Aquí nadie es ingenuo. Sabemos muy bien lo que quieren. Desde el primer día que asumí la mesa directiva y la presidencia del Congreso sabía que el objetivo era cerrar el Congreso. Siempre ese fue el discurso, que lo iban a hacer poco a poco”, señaló en declaraciones a la prensa tras inspeccionar el trabajo de la Policía en una comisaría de San Martín de Porres, como parte de la semana de representación de los parlamentarios.

“Yo le digo a la población, no se dejen engañar. Este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con el Congreso. Este Congreso no ha sido obstruccionista. Le hemos dado voto de confianza, porque si no le hubiéramos dado, hace rato ya no existiría Congreso, hubiera desaparecido en setiembre o octubre, y sin Congreso no hay democracia. Si estamos acá es para que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela”, añadió.

“PROYECTO ES INCONSTITUCIONAL”

Además, manifestó que la propuesta de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente no está en la actual Constitución y que se trata de un tema inviable e inconstitucional, por lo que consideró que, si el proyecto llega a ser enviado, los ministros firmantes podrían ser pasibles de una denuncia constitucional.

También resaltó que dentro del gabinete existen cinco abogados, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el canciller, César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, de quien dijo “dudo mucho que firme este proyecto de ley”.

“Cualquier reforma constitucional, total o parcial, pasa por el Congreso, según el artículo 206 (de la Constitución). No existe asamblea constituyente”, afirmó Alva.

