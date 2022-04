Kelly Portalatino envía mensaje a María del Carmen Alva sobre referéndum: “No hay que tener miedo”

La congresista se pronunció sobre el referéndum. Foto: Composición.

La parlamentaria de Perú Libre, Kelly Portalatino comentó, en una entrevista con RPP, que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no debe “tener miedo” a una eventual consulta ciudadana para convocar a una nueva Asamblea Constituyente.

“No hay que tener miedo, señora María del Carmen Alva, el pueblo quiere referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución. Pero si el pueblo no desea, será en las urnas. Ahí se decidirá todo”, refirió.

En horas de la mañana, la presidenta del Parlamento se había pronunciado respecto al proyecto de ley que el Ejecutivo remitirá al Congreso aduciendo que la propuesta es “inviable” y que quienes la suscriban podrían ser denunciados constitucionalmente. Sobre ello, la congresista Portalatino refirió que el presidente Pedro Castillo está en todo su derecho de presentar dicho proyecto de ley.

“Tengo abogados constitucionalistas y me han manifestado que está en todo su derecho y es legítimo ese proyecto de ley. Creo que eso no puede estar observado por algunos juristas, constitucionalistas que tienen algunos favorecimientos por algunas organizaciones políticas. No sería democrático, ni tampoco correcto”, subrayó.

También aseguró que hay posibilidad de que las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso obedezcan a intereses ajenos a la labor del poder legislativo.

“Es lamentable que siga con esas mismas acciones porque todos ustedes y el pueblo peruano han sido testigos de los desplantes, de los desaires que ha tenido la presidenta del Congreso; y eso para mí no es novedad. Creo que esta situación genera un temor”, sostuvo.

REACCIONES ANTE EL REFERÉNDUM

María del Carmen Alva - Presidenta del Congreso

“El señor Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad (#SeguridadEnEmergencia), el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos”.

Patricia Chirinos - Parlamentaria de Avanza País

“Señor Castillo, ya recibimos su proyecto de reforma y le daremos el trámite que merece. Ahora, digamos la verdad. Una Asamblea Constituyente afectará duramente el bolsillo del pueblo. Habrá fuga de divisas, NO generará empleo, NO bajará el pollo, ni el pan, ni los combustibles”.

Alejandro Muñante - Parlamentario de Renovación Popular

“Después de haber presentado PL para q ningún sentenciado por corrupción sea dirigente de un partido político, alisto ahora otro para q ningún partido con ideología totalitaria e ideario abiertamente antidemócratico e inconstitucional pueda ser admitido en el ROP #ReformaPolítica”

Silvana Robles - Parlamentaria de Perú Libre

“Para la derecha fascista hablar de Asamblea Constituyente es “atentar contra la democracia”. El verdadero acto antidemocrático es impedir que se le consulte al pueblo si está o no de acuerdo con un nuevo pacto social. ¿De qué tienen miedo? #ConsultaPopular #AsambleaConstituyente”.

Alex Flores - Parlamentario de Perú Libre

“Maricarmen Alva dice que el referéndum para la A. Constituyente es inconstitucional, debería empezar denunciando a su partido AP cuyo plan de gobierno2021-2026 con la que ella misma ganó propone la N. Constitución. Déjese de criollismo político y cumpla con su promesa de campaña”.

Verónika Mendoza - Excandidata presidencial

“Una #NuevaConstitución es una demanda legítima de amplios sectores del país y una necesidad evidenciada por la crisis profunda y múltiple que atravesamos. Sabemos que el Pdte. propone ahora un referéndum al respecto más como “salvavidas” que por convicción y sabemos que el Congreso va a hacer lo imposible para bloquearlo, por eso es fundamental que este debate no quede secuestrado “en las alturas” sino que la ciudadanía se involucre, que las fuerzas del cambio se movilicen”.

“Ahora, así como necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos atención a demandas urgentes. Por eso, urge un FRENTE POLÍTICO, SOCIAL Y CIUDADANO (org. sociales, políticas, de jóvenes, mujeres...) que proponga y presione a gobierno y Congreso para implementar 3 planes: Plan de emergencia (paliar el alza de los costos de alimentos, combustibles, fertilizantes, etc.) Plan de reformas (reforma tributaria, Segunda reforma agraria, masificación del gas, seguridad social, etc.) Plan constituyente”.

