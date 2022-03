Melissa Klug y cómo reaccionaría si se entera que Samahara Lobatón se embarazó por segunda vez

Melissa Klug y lo que pasaría si se entera que Samahara Lobatón está embarazada otra vez. (Foto: Composición)

¿Cómo reaccionaría Melissa Klug si se entera que su hija Samahara Lobatón queda embarazada por segunda vez? Esta misma pregunta se la hicieron a la empresaria de 38 años durante su participación en el segmento “Catarsis de madre e hija” del programa En Boca de Todos, emitido este último miércoles 16 de marzo.

Luego de escuchar la pregunta formulada por Ricardo Rondón, la actual pareja de Jesús Barco no se mostró feliz y hasta puso cara de pocos amigos, lo cual no fue extraño para su hija. Recordemos que Samahara tiene 20 años y dio a luz a su primer bebé cuando recién cumplía la mayoría de edad.

“ En realidad, sí me sorprendería porque Samahara con Xianna (nieta de Melissa) la veo 100% dedicada a ella. Sé cómo es… Tener otro bebé le va a causar un poco más de estrés y más trabajo” , explicó Melissa Klug, dejando en claro que no estaría de acuerdo con la idea de un nieto más en la familia.

Por su parte, la influencer y pareja de Younna indicó que no había necesidad de que se preocupara por ello, ya que no está entre sus planes convertirse en madre otra vez. “ No lo he pensado, no lo quiero. Esta vez no hay forma. Tener un hijo no es tan a la ligera. Y por lo menos para tener otro tendrían que pasar un par de años para yo estar preparada y poder dividir mi atención”.

Asimismo, Samahara Lobatón aseguró que la maternidad la ha cambiado por completo y la ha ayudado a madurar como persona. Por eso mismo, esperará un par de años para recién tomar la decisión de darle un hermano menor a su hija.

“Yo soy mamá 24/7. Todo el tiempo estoy con mi hija. Yo trabajo, pero estoy Xianna. Nunca me le despego. Le cocino. No hay forma que la atención que le doy a ella como mamá la divida en dos. Está muy chiquita. Quiero darle una base, seguridad, estabilidad, que crezca con mucho amor ”, precisó Lobatón.

MELISSA KLUG ORGULLOSA DE SU HIJA

La ‘blanca de Chucuito’ se mostró bastante contenta con la respuesta que dio Samahara Lobatón en el programa y resaltó su papel como madre desde que se dio con la sorpresa que estaba embarazada a una corta edad.

“Estoy súper orgullosa en lo que se ha convertido como madre. Ha cambiado su chip en 360 grados, completo. La veo más dedicada a su familia, a su hija. Es 100% mamá, se mata trabajando por ella, por darle todo a su hija. Todo lo que ha tenido se lo quiere dar a su hija. Estoy orgullosa en lo que te has convertido”, manifestó.

Recordemos que Samahara tiró la casa por la ventana cuando decidió festejar el primer añito de su hija con una lujosa fiesta. Aunque el organizador aseguró que dicho evento costó 120 mil soles, una especialista dijo que el presupuesto, en realidad, oscilaba entre 60 a 80 mil soles.

¿POR QUÉ SE RECONCILIÓ CON YOUNA?

A fines de 2021, Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre su reconciliación con Youna, el padre de su hija. Además, para aclarar que su madre Melissa Klug no tiene nada en contra de su pareja.

La influencer de 20 años reveló que decidió darle una oportunidad al barbaero porque siente que él ha luchado por ella y por su hija. Como se recuerda, la pareja decidió separarse luego que ambos terminaran en una comisaria tras agredirse mutuamente.

“Hace seis meses, Youna viene remándola, como se dice, para tener a su familia de nuevo. Si bien es cierto fuimos papás muy jóvenes, y yo embarazada con las hormonas revueltas, tuvimos bastantes problemas y decidimos separarnos, pero veo que él ama a mi hija. Es un papá”, señaló la joven, quien calificó a su pareja como un hombre trabajador que quiere salir adelante.

También indicó que es consciente de que han pasado situaciones entre ella y su pareja que ha hecho que la familia, especialmente su madre, se aleje. “La prensa lo hace muy grande, si bien es cierto han pasado problemas que hicieron que nuestras familias se distanciaran, no ha habido oportunidad de que ellos conversen”.

