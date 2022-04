Érika Villalobos se luce cantando “Este amor es pasado” y deja atrás el ampay a Aldo Miyashiro

Érika Villalobos entona "Este amor es pasado" tras ampay de Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram)

¿Ya lo superó? Érika Villalobos ha estado en los últimos días en el ojo de la tormenta por el reciente ampay de su esposo Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. Sin embargo, todo parece indicar que la actriz quiere superar el difícil momento y no dudó en asistir a un evento en compañía de sus amigos de actuación.

Luego del escándalo que originó las imágenes del conductor televisivo besando a su exreportera, la también guionista se presentó en el aniversario número 25 de la Asociación Cultural Preludio y no dudó en entonar una romántica canción que hizo conmover a más de un asistente. Además, se le vio cantando y bailando junto a sus compañeros de teatro.

A través de las redes sociales, se pudo apreciar que a esta celebración asistieron diversas figuras de la pantalla grande y chica que han formado parte de alguna obra musical como Marco Zunino, Bruno Odar, Sandra Muente, Renzo Schuller, Diego Bertie, entre otros artistas.

Asimismo, se ve a la exintegrante de ‘Torbellino’ tomar el micrófono y cantar a todo pulmón la canción “Este amor es pasado”, tema que sería parte de su próxima obra teatral ‘Todos vuelven, un musical para el reencuentro’ que se llevará a cabo en el Teatro Municipal desde el miércoles 11 de mayo.

“Algo que nunca fue se me ha perdido, mi corazón no estaba enamorado. Este amor es pasado o es futuro. Algo me falta que antes no faltaba. No puedo extrañar lo que no había” , se le escuchar cantar a la artista peruana captando la atención de todos los invitados.

El vídeo donde deja ver su talento para el canto no ha pasado desapercibido para sus seguidores ni para los medios de comunicación, en donde algunos señalan que sería una indirecta al presentador de TV.

Cabe resaltar que hasta el momento, Érika Villalobos ha preferido guardar silencio y no se ha pronunciado luego del ampay que difundió Magaly Medina ni tras las disculpas públicas que hizo el padre de sus hijos en su programa “La Banda del Chino”.

Érika Villalobos canta romántica canción tras ampay de Aldo Miyashiro. VIDEO: Instagram

ALDO MIYASHIRO LE PIDIÓ PERDÓN A ÉRIKA VILLALOBOS TRAS SU AMPAY

La noche del miércoles 20 de abril, Aldo Miyashiro reapareció en La Banda del Chino para admitir su infidelidad y para pedir disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos por haberle fallado a su matrimonio de 17 años. “Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, declaró.

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí. Quiero decirle, que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho y de uno que cometió un error y solamente quiere pedir perdón”, agregó.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV

