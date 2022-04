Arriba Mi Gente inició con indirecta a Mujeres Al Mando y América Hoy: “Con conductores de verdad”

Arriba Mi Gente se estrenó este 25 de abril. (Foto: Latina)

Arriba Mi Gente se estrenó en medio de gran expectativa este 25 de abril por la pantalla de Latina, bajo la conducción de Gianella Neyra, Mathías Brivio, Karina Borrero y Santi Lesmes. Siendo las 9 de la mañana, en el escenario aparecieron en el conductor de TV y la actriz.

Ambos dieron la bienvenida a la periodista y al español, quien llegó con la lengua bastante afilada, lanzando un peculiar comentario contra Mujeres al Mando y América Hoy.

“Se nos hizo... De verdad que estoy emocionado, nervioso, pero sobre todo, muy contento de iniciar esta aventura con la gente que nos va a acompañar también”, empezó Mathías Brivio.

Por su parte, Gianella le dijo: “¡No sabes en lo que te has metido Mathías! Yo también estoy feliz, además porque por primera vez mi mamá y mi papá me han felicitado porque me van a poder ver en televisión porque este programa empieza temprano”.

Karina Borrero fue la tercera en entrar al set, quien confesó estar bastante nerviosa. Cabe recordar que es la primera vez que la mujer de prensa incursiona en un magazine.

“¡Qué alegría! Estoy nerviosa, estoy con ganas de arrancar este programa. Gracias por esta ahí, por recibirnos con tanto cariño qué ganas de salir al aire”, señaló la periodista, quien dio la bienvenida a Santi Lesmes.

El español llegó con la pierna en alto e hizo su presentación: “Porque usted lo pidió, porque es lo que necesita la televisión en la mañana, porque Latina la fin lo consiguió. Glamour y elegancia europea a partir de las 9 de la mañana. Así que señoras y señores ya estoy acá”.

INDIRECTA A AMÉRICA HOY

Es ahí cuando Santi procedió a enviar una indirecta a la competencia, señalando que por fin el público tendrá un programa con conductores de verdad.

“Me ha costado muchos años de carrera tener mi propio programa. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos ve desde casa porque por fin sus mañanas tienen conductores de verdad” , indicó ante la sorpresa de sus compañeros.

MUJERES AL MANDO NO SE SALVÓ

Sin embargo, tras pedir una oportunidad, lanzó otro dardo al programa Mujeres al Mando, espacio que fue retirado en febrero por falta de rating.

“Usted que está en casa, a partir de hoy este elenco de artistas están al mando” , señaló Lesmes causando revuelo en el set.

GIANLUCA LAPADULA ENVÍO SALUDO A NIÑO DE APURIMAC

Tras esta situación, los conductores continuaron con el programa, donde sorprendieron al pequeño Yoshi, hincha de Gianluca Lapadula. Cabe resaltar que el espacio anunció al futbolista para este lunes, sin embargo, solo se le pudo ver en video.

La reacción en las rede sociales no se hicieron esperar, pues muchos los sintieron como “una estafa”. Arriba Mi Gente también sorprendió al menor con unas camisetas de la selección y una pelota. Toda su familia se presentó en el set.

Como se recuerda, Yoshi se hizo conocido después que una foto suya se hiciera viral. En la imagen se le ve con un polo de la selección hecha con una bolsa de plástico, y un protector de nariz, construido con un cartón de calendario.

¿QUIÉNES SON LOS REPORTEROS DE ARRIBA MI GENTE?

Los reporteros que integran Arriba Mi Gente son Fiorella Roldán, que viene de Magaly TV; Romina Caballero, periodista de América TV, y Rob Reyna, de RPP y América TV. El espacio se emite de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Latina.

ARRIBA MI GENTE LLEGA A LATINA COMO REEEMPLAZO DE MUJERES AL MANDO

Arriba Mi Gente se estrenó este lunes 25 de abril, a las 9:00 a.m. El espacio reemplazará a Mujeres Al Mando, programa que fue levantado un 25 de febrero del 2022, tras permanecer 3 años en el aire. Esto debido a su bajo rating.

