Melissa Paredes pide perdón por la polémica que ocasionó su ampay con Anthony Aranda: “Fue un grave error”

Melissa Paredes hace mea culpa y reconoce que el ampay con Anthony Aranda fue un error. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes sorprendió al aparecer como invitada en el set de En Boca de Todos para participar de una secuencia de preguntas y respuestas donde no pudo evitar hablar de su actual relación con Anthony Aranda y su polémica separación con Rodrigo Cuba.

Entre las múltiples interrogantes, la modelo se tomó unos segundos para hacer un mea culpa y pedir disculpas públicas por el escándalo que ocasionó el ampay de ella con el bailarín besándose en su camioneta. Como se recuerda, desde ese momento tanto su nombre como el de coreógrafo fue blanco de críticas e incluso señalaron que hubo infidelidad por parte de la influencer.

Tras 6 meses de dicho episodio, la exreina de belleza reconoció que uno de sus errores fue salir a hablar en televisión nacional al día siguiente que se difundieran las imágenes y confesó que no supo mantener su vida personal en privado.

“Yo creo que no debí salir a hablar todo muy pronto, creo que debió arreglarse todo en privado. Ser todo más cauteloso y quizá no exponer tanto nuestra vida privada de esa manera. Ese fue un grave error que tuve”, dijo la exreina de belleza.

En esa misma línea, no dudó en pedir perdón a todos sus seguidores quienes se sintieron afectados por ampay que difundió Magaly Medina el pasado 20 de octubre del 2021.

“Y no lo he dicho antes, pero les pido perdón a todas las personas que se sintieron tocadas con este tema en su momento por una imagen que yo tenía, como ustedes me veían, pero las personas que me conocen saben cómo soy”, señaló la exconductora de América Hoy.

Finalmente, se animó a decir que ella no era ninguna santa. “No soy santa, ni nunca lo seré”, indicó entre risas y recibiendo el respaldo de Maju Mantilla, quien aseguró que es bueno reconocer los errores cuando uno los comete.

Cabe resaltar que actualmente, todo parece indicar que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llevan una buena relación de padres, ya que fruto de su relación nació su pequeña hija y hoy en día comparten su tenencia. En algunas oportunidades se les ha visto compartir a los 3 por el bienestar de su primogénita.

Melissa Paredes recuerda su matrimonio con Rodrigo Cuba. VIDEO: América TV

MELISSA PAREDES HABRÍA ENVIADO INDIRECTA A RODRIGO CUBA

Melissa Paredes quiso demostrar sus dotes para el canto y no dudó en utilizar sus redes sociales para grabarse mientras entonaba la canción “Así Fue” de la famosa española Isabel Pantoja. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue la estrofa que utilizó la modelo para cantar a todo pulmón y algunos indicaron que habría sido una indirecta a su ex Rodrigo Cuba.

Según se puedo ver en sus historias de Instagram, la exconductora de América Hoy se encontraba en una reunión con la familia de su nueva pareja Anthony Aranda. Si bien, ambos han demostrado que tienen una relación muy estable y feliz, esto no habría sido impedimento para que la exreina de belleza recuerde al padre de su hija.

“Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado”, cantó Paredes muy emocionada y terminó con algunas risas.

Melissa Paredes cantan canción y usuario indican que es una indirecta a Rodrigo Cuba. VIDEO: Instagram

