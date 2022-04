Gianella Neyra se quiebra en Arriba Mi Gente al oír a una madre pedir ayuda tras el derrame de petróleo

Gianella Neyra pidió a las autoridades seguir apoyando a las familias afectadas por el derrame de petróleo. (Foto: Captura TV)

Gianella Neyra no pudo contener las lágrimas este 25 de abril durante el estreno de su nuevo programa Arriba Mi Gente, el cual conducirá junto a Mathías Brivio, Karina Borrero, Santi Lesmes y Giovanna Castro todas las mañanas a través de la señal de Latina Televisión.

Todo comenzó cuando se encontraban enlazados con algunas familias que se vieron afectados por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería de La Pampilla en el distrito de Ventanilla hace algunos meses. Es este lunes que se cumplen los 100 días desde que paso dicha catástrofe, dejando muchas consecuencias monetarias, no solo en el sector, sino también en los comerciantes que se encuentran alrededor de la bahía.

Mientras la reportera se encontraba conversando con los damnificados, hubo un momento en que una madre de familia se acercó a las cámaras para pedir ayuda, pues hasta el momento continúan sufriendo las secuelas que dejó la empresa causante del derrame del crudo.

GIANELLA NEYRA SE QUIEBRA

Tras escuchar a la mujer, Gianella Neyra no pudo evitar sentirse conmovida por el difícil momento que están pasando las personas del distrito y pidió la palabra para dirigirse a las autoridades del Perú.

“Honestamente la escucho y como mamá, no hay cosa más frustrante en la vida que sentir que no tienes la posibilidad de alimentar a tus hijos”, comenzó diciendo con la voz entrecortada.

“Eso está en la responsabilidad de la gente que tiene el poder para ayudar. No se hagan de la vista gorda y no se den la vuelta. Seamos solidarios, hay familias que necesitan de ustedes. ¡Qué les pasa!“, añadió

Sus palabras fueron apoyadas por los demás conductores del magazine, quienes enviaron su solidaridad y apoyo a las familias afectadas.

Gianella Neyra no puede contener el llanto ante una madre que pide ayuda tras derrame de petróleo. Perjudicados dicen que Gobierno y causantes los han olvidado. (Video: Latina)

ASÍ FUE EL ESTRENO DE ARRIBA MI GENTE

Siendo las 9 de la mañana, Arriba Mi Gente se estrenó en medio de gran expectativa este 25 de abril. “Se nos hizo... De verdad que estoy emocionado, nervioso, pero sobre todo, muy contento de iniciar esta aventura con la gente que nos va a acompañar también”, empezó diciendo Mathías Brivio.

Por su parte, Gianella Neyra le dijo: “¡No sabes en lo que te has metido Mathías! Yo también estoy feliz, además porque por primera vez mi mamá y mi papá me han felicitado porque me van a poder ver en televisión porque este programa empieza temprano”.

Karina Borrero fue la tercera en entrar al set, quien confesó estar bastante nerviosa. “¡Qué alegría! Estoy nerviosa, estoy con ganas de arrancar este programa. Gracias por esta ahí, por recibirnos con tanto cariño qué ganas de salir al aire”, señaló la periodista, quien dio la bienvenida a Santi Lesmes.

El español llegó con la pierna en alto e hizo su presentación: “Porque usted lo pidió, porque es lo que necesita la televisión en la mañana, porque Latina la fin lo consiguió. Glamour y elegancia europea a partir de las 9 de la mañana. Así que señoras y señores ya estoy acá”.

Arriba Mi Gente inició con indirecta a Mujeres Al Mando y América Hoy. Santi Lesmes sorprendió con sus comentarios. (Video: Latina)

