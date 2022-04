Consejo de Ministros EN VIVO: Aníbal Torres y su gabinete en conferencia de prensa para dar detalles del proyecto de referéndum

Consejo de Ministros extraordinario

Aníbal Torres y los ministros que integran su gabinete brindarán esta tarde (2:00 p.m.) una conferencia de prensa en el que darán detalles de la propuesta del presidente Pedro Castillo de que se someta a referéndum, durante las elecciones regionales y municipales, para una nueva constitución.

Esta mañana Castillo Terrores encabezó la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que tuvo como agenda evaluar el proyecto de ley de consulta popular sobre una nueva Constitución Política del Perú anunciado en el Cusco.

En aquella oportunidad, el presidente sostuvo que “vamos a hacer llegar un proyecto de ley para que en las próximas elecciones regionales y municipales se consulte al pueblo, por medio de una cédula, si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”.

Pedro Castillo impulsará referéndum para cambiar la Constitución. VIDEO: Canal N

En la cita no estuvo presente la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien tuvo que cumplir una serie de actividades protocolares.

MARÍA DEL CARMEN ALVA RESPONDE

Este proyecto de ley de referendum no fue tomado en buenos términos por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien sostuvo que esta propuesta podría ser “plausible de una denuncia constitucional”.

“Aquí nadie es ingenuo. Sabemos muy bien lo que quieren. Desde el primer día que asumí la mesa directiva y la presidencia del Congreso sabía que el objetivo era cerrar el Congreso. Siempre ese fue el discurso, que lo iban a hacer poco a poco”, señaló en declaraciones a la prensa.

“Yo le digo a la población, no se dejen engañar. Este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con el Congreso. Este Congreso no ha sido obstruccionista. Le hemos dado voto de confianza, porque si no le hubiéramos dado, hace rato ya no existiría Congreso, hubiera desaparecido en setiembre o octubre, y sin Congreso no hay democracia. Si estamos acá es para que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela”, añadió.

“Cualquier reforma constitucional, total o parcial, pasa por el Congreso, según el artículo 206 (de la Constitución). No existe asamblea constituyente”, afirmó Alva.

MINISTROS APOYAN MEDIDA

“No le tengamos miedo a lo que el pueblo diga”, sostuvo hoy la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, al comentar el proyecto de ley para una consulta popular sobre el cambio de Constitución.

“Hace bastante tiempo he indicado que hay un lema que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces no le tengamos miedo a lo que el pueblo diga”, señaló en declaraciones a la prensa.

Sobre el tema, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, subrayó que no se trata de una imposición sino de una propuesta al Parlamento, a fin de que proceda un debate y sea allí donde inicialmente se resuelva.

“El presidente Pedro Castillo no está imponiendo nada, simplemente está proponiendo al Congreso un debate interesante, y el Congreso, que es la representación del pueblo, va a decidir”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se refirió hoy a la iniciativa que presentaría el Ejecutivo para que, junto con las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se realice un referéndum para una asamblea constituyente.

Al respecto, sostuvo que se trata de una propuesta y será el Congreso el que decida si finalmente se realiza o no la consulta popular en octubre próximo.

“El Congreso es para eso, para discutir, para debatir estos temas tan importantes, y que espero q lo hagan con responsabilidad y con altura para decidir lo mejor para el país”, señaló Gavidia en Canal N.

