Verónika Mendoza advierte que Congreso rechazará proyecto para nueva Constitución: “Hará lo imposible para bloquearlo”

La excandidata presidencial, Verónika Mendoza, consideró que la propuesta anunciada ayer en Cusco por el presidente Pedro Castillo, sobre incluir una cédula de referéndum para una nueva Constitución en las próximas elecciones regionales y municipales del presente año, será rechazada por el Congreso de la República.

A través de un extenso hilo en Twitter, la lideresa de Nuevo Perú comenzó explicando que el Ejecutivo propuso la consulta popular más como un “salvavidas” para su gestión, que como una “convicción” legítima. Por tal motivo, exhortó a la ciudadanía a involucrarse en la iniciativa para conseguir una nueva Carta Magna.

“Una nueva Constitución es una demanda legítima de amplios sectores del país y una necesidad evidenciada por la crisis profunda y múltiple que atravesamos. Sabemos que el presidente propone ahora un referéndum al respecto más como “salvavidas” que por convicción”, tuiteó la excongresista.

“Y sabemos que el Congreso va a hacer lo imposible para bloquearlo, por eso es fundamental que este debate no quede secuestrado “en las alturas” sino que la ciudadanía se involucre, que las fuerzas del cambio se movilicen”, agregó.

Mendoza continuó explicando que, hoy por hoy, es necesario un frente político, social y ciudadano que presione al Gobierno y al Congreso para que implementen un plan de emergencia, uno de reformas y otro plan constituyente.

“Así como necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos atención a demandas urgentes. Por eso, urge un frente político, social y ciudadano (org. sociales, políticas, de jóvenes, mujeres...) que proponga y presione al Gobierno y Congreso para implementar tres planes: plan de emergencia (paliar el alza de los costos de alimentos, combustibles, fertilizantes, etc.), plan de reformas (reforma tributaria, segunda reforma agraria, masificación del gas, seguridad social, etc.), y plan constituyente ”, argumentó.

Por último, hizo énfasis en que el plan constituyente es de suma importancia para decidir de manera idónea quienes serán los miembros de la asamblea constituyente, y qué es lo que se modificará de la Constitución del 93.

“Un ‘plan constituyente’ porque no se trata solo de decidir si queremos o no una nueva Constitución sino también de decidir cómo se va a elegir a las y los constituyentes para que representen a todos los sectores del país, y también debatir qué queremos cambiar y hacia dónde”, consideró.

“Tenemos que cuidar este proceso porque se trata de definir un nuevo pacto social que redefina qué reglas de juego y qué valores queremos que guíen nuestro país. ¡Vamos por una asamblea constituyente popular, paritaria y plurinacional! ¡Vamos por un nuevo pacto social!”, continuó.

PRESIDENTA DEL CONGRESO LE DIJO NO A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se manifestó en contra de consultarle a la población si desea o no una nueva Constitución. Según consideró, no existe ninguna encuesta de opinión que muestre que la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos.

En esa misma línea, la parlamentaria de Acción Popular utilizó su cuenta de Twitter para pedirle al mandatario Pedro Castillo a darle prioridad a los verdaderos problemas que aquejan a los peruanos, como la lucha contra la inseguridad, el desempleo y la corrupción.

“El señor Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad (Seguridad en Emergencia), el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos”, tuiteó la titular del Poder Legislativo.

Ese también fue el sentir de la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez, quien manifestó que no es momento para convocar a un referéndum en el Perú debido a los constantes problemas sociales y crisis políticas que atraviesa.

En conversación con RPP, sostuvo que se deben poner “paños fríos” para que los empresarios e inversionistas puedan volver a confiar aún en el país y calificó de “irresponsable” que se piense en convocar a una Asamblea Constituyente en la actual situación.

“Nosotros realmente nos preguntamos si realmente -con la incertidumbre que genera, sin ni siquiera saber quiénes son los que van hacer este cuerpo legal en este momento, en las circunstancias en las que estamos, cuando lo que se tiene que dar al país es tranquilidad, certidumbre, poner paños fríos para que los empresarios e inversionistas puedan confiar aún en el país, podríamos nosotros de manera irresponsable pensar en una Asamblea Constituyente”, expresó la congresista de Fuerza Popular.

“El presidente y sus asesores saben que este planteamiento es inconstitucional. Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre, porque las elecciones ya han sido convocadas. No se pueden modificar las normas que rigen para las elecciones municipales y regionales. El proyecto es abiertamente inconstitucional, no existe una forma tal como lo pretende presentar el presidente al Congreso para modificar la Constitución. Nuevamente pretende generar una expectativa ciudadana que no corresponde a nuestros cauces constitucionales”, puntualizó.

