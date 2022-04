María del Carmen Alva en contra de una Asamblea Constituyente: “Pedro Castillo olvida las prioridades del país”

María del Carmen Alva en contra de propuesta de Pedro Castillo.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se manifestó en contra de consultarle a la población si desea o no una nueva Constitución. Según consideró, no existe ninguna encuesta de opinión que muestre que la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos.

En esa misma línea, la parlamentaria de Acción Popular utilizó su cuenta de Twitter para pedirle al mandatario Pedro Castillo a darle prioridad a los verdaderos problemas que aquejan a los peruanos, como la lucha contra la inseguridad, el desempleo y la corrupción.

“El señor Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad (Seguridad en Emergencia), el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos”, tuiteó la titular del Poder Legislativo.

Twitter de María del Carmen Alva.

Ese también fue el sentir de la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez , quien manifestó que no es momento para convocar a un referéndum en el Perú debido a los constantes problemas sociales y crisis políticas que atraviesa.

En conversación con RPP TV, sostuvo que se deben poner “paños fríos” para que los empresarios e inversionistas puedan volver a confiar aún en el país y calificó de “irresponsable” que se piense en convocar a una Asamblea Constituyente en la actual situación.

“Nosotros realmente nos preguntamos si realmente -con la incertidumbre que genera, sin ni siquiera saber quiénes son los que van hacer este cuerpo legal en este momento, en las circunstancias en las que estamos, cuando lo que se tiene que dar al país es tranquilidad, certidumbre, poner paños fríos para que los empresarios e inversionistas puedan confiar aún en el país, podríamos nosotros de manera irresponsable pensar en una Asamblea Constituyente”, expresó la congresista de Fuerza Popular.

“El presidente y sus asesores saben que este planteamiento es inconstitucional. Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre, porque las elecciones ya han sido convocadas. No se pueden modificar las normas que rigen para las elecciones municipales y regionales. El proyecto es abiertamente inconstitucional, no existe una forma tal como lo pretende presentar el presidente al Congreso para modificar la Constitución. Nuevamente pretende generar una expectativa ciudadana que no corresponde a nuestros cauces constitucionales”, puntualizó.

Por su parte, el legislador de Avanza País, Diego Bazán , dijo que con esta propuesta Castillo rompe el orden constitucional amparado en su inmunidad. “Lo hizo encerrando a Lima, lo hace hoy invocando Asamblea Constituyente por encargo de Cerrón. Espero que esto anime a mis colegas a disminuir votos para vacancia; si no adelanto de elecciones … y nos vamos todos”, escribió en su Twitter.

De lado contrario se encuentra Sigrid Bazán , de la bancada Cambio democrático, quien se mostró a favor de una Asamblea Constituyente al señalar que no hay “nada más democrático que escuchar el sentir de la ciudadanía, que clama por verdaderos cambios, mediante una consulta popular”.

Asimismo, la exministra de Pedro Castillo, Anahí Durand, dijo esto ante la demanda de una nueva Constitución: “Ojalá se apruebe y comprobemos si es cosa de pocos o si es un reclamo histórico de un pueblo harto del robo consagrado por la constitución del 93″.

