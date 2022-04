Flor Pablo: “Es momento de plantear adelanto de elecciones”

El presidente Pedro Castillo ha despertado una acalorada discusión luego de dar a conocer que presentará un proyecto de ley al Congreso que buscará consultar a la población sobre la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente. Las posturas a favor y en contra han sido muy claras por parte de diversas agrupaciones políticas. En ese segundo grupo se encuentra la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, quien ha planteado una alternativa que también obligaría a la población a regresar a las urnas.

“Mitigar los efectos de la crisis económica y recobrar la gobernabilidad del país deben ser prioridad. No es momento de consultas para una nueva Constitución”, se lee en una publicación de la congresista a través de sus redes sociales. Pablo ha sido una crítica del gobierno de Pedro Castillo tras los primeros meses del mandato ya que a inicios ella y su agrupación buscaron mantener cierta cercanía; sin embargo, las diferencias fueron haciéndose notorias con el paso de los meses.

Foto: Andina

Como alternativa a la propuesta del presidente Castillo, la congresista Pablo cree que “es momento de plantear adelanto de elecciones, previa reforma política y electoral con nuevas reglas de juego”. Así lo comentó a través de Twitter, red en la que ya había hecho mención de la medida para librarse de la crisis que atraviesa tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo ya que ambos cuentan con bajísimos índices de aprobación en las encuestas.

“Hay que hacer una reforma constitucional en el tema político electoral en esta legislatura, darles legitimidad a esas modificaciones en un referéndum, ojalá en noviembre que tenemos elecciones municipales y regionales. Y que venga la renuncia con reforma, con sucesión democrática y con nuevas elecciones. Aquí es: nos vamos todos. Me incluyo porque no se trata de nuestros cargos, se trata de hacer viable al país, de darle estabilidad para atender a la gente que hoy pasa hambre”, había señalado Pablo a La República hace unas semanas.

INSISTEN EN MEDIDA

Desde el anuncio de la presentación del proyecto de ley por parte del presidente Pedro Castillo, se ha discutido sobre la viabilidad de su propuesta, pero también han aparecido dudas sobre el proceso. Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló que “todo estará en manos del Congreso. Nadie debe asustarse cuando son los electores del país quienes tendrán que decidir qué es lo que quieren”. Sin embargo, dada las posturas anunciadas durante las últimas horas, se cree que el proyecto que se presentará no llegará más allá de la Comisión de Constitución, equipo de trabajo de proponer al pleno proyectos relacionados a la materia.

“Si gana el no todo sigue igual y la Constitución del 93 no se cambia. Si gana el Sí, se llamará recién a elecciones para elegir quiénes conformarán la Asamblea Constituyente para que los elegidos redacten bajo reglas democráticas una nueva Constitución”, explicó. Por su parte, el presidente Pedro Castillo señaló que la consulta se realizaría el mismo día en que se celebren las Elecciones regionales y municipales programadas para octubre de este año. Cabe señalar que esta no sería la primera vez en que se combinan consultas en una misma fecha. En una reciente elección se consultó sobre la devolución de dinero a aportantes del Fonavi.

Pedro Castillo impulsará referéndum para cambiar la Constitución. VIDEO: Canal N

“Debo anunciarles que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República”, fueron las primeras palabras usadas por Pedro Castillo para dar a conocer que tenía intención de poner en marcha una de sus promesas de campaña. “Siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso apruebe este proyecto de ley para que a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”, agregó.

SEGUIR LEYENDO