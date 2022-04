Alejandro Salas sobre Asamblea Constituyente: “Todo estará en manos del Congreso”

Alejandro Salas, ministro de Cultura. | Foto: Mincul

El presidente Castillo ha vuelto a despertar uno de los debates más acalorados y extensos de los últimos años: la posibilidad de llamar a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución publicada en 1993. Desde el anuncio de la futura presentación de un proyecto de ley, se han ido anunciando diversas posturas sobre la medida, pero también se han despertado diversas dudas sobre el procedimiento a seguir. Al respecto, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, ha procurado despejar alguna dudas.

“Todo estará en manos del Congreso. Nadie debe asustarse cuando son los electores del país quienes tendrán que decidir qué es lo que quieren”, señaló a través de sus cuentas de redes sociales donde aseguró que la propuesta que presentará el Poder Ejecutivo “estará fundamentada en reglas que constitucionalmente rigen la democracia”. Sin embargo, dada las posturas anunciadas durante las últimas horas, se cree que el proyecto que se presentará no llegará más allá de la Comisión de Constitución, equipo de trabajo de proponer al pleno proyectos relacionados a la materia.

“Si gana el no todo sigue igual y la Constitución del 93 no se cambia. Si gana el Sí, se llamará recién a elecciones para elegir quiénes conformarán la Asamblea Constituyente para que los elegidos redacten bajo reglas democráticas una nueva Constitución”, explicó. Por su parte, el presidente Pedro Castillo señaló que la consulta se realizaría el mismo día en que se celebren las Elecciones regionales y municipales programadas para octubre de este año. Cabe señalar que esta no sería la primera vez en que se combinan consultas en una misma fecha. En una reciente elección se consultó sobre la devolución de dinero a aportantes del Fonavi.

“Debo anunciarles que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República”, fueron las primeras palabras usadas por Pedro Castillo para dar a conocer que tenía intención de poner en marcha una de sus promesas de campaña. “Siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso apruebe este proyecto de ley para que a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”, agregó.

El anuncio fue hecho desde el Cusco mientras se realizaba el VI Consejo de Ministros Descentralizado. “Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad, nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que lo vamos a trabajar inmediatamente”, añadió el jefe de Estado. El planteamiento del presidente tiene en cuenta el día de las elecciones regionales y municipales para realizar la consulta popular. No se trataría de la primera vez que esto sucede ya que en una elección reciente del mismo tipo se consultó a la población sobre el retorno de dinero a los pensionistas del Fonavi.

“Una nueva Constitución es una demanda legítima de amplios sectores del país y una necesidad evidenciada por la crisis profunda y múltiple que atravesamos. Sabemos que el presidente propone ahora un referéndum al respecto más como “salvavidas” que por convicción” fue el pronunciamiento de la excandidata presidencial Verónika Mendoza sobre el anuncio hecho por Pedro Castillo.

“Y sabemos que el Congreso va a hacer lo imposible para bloquearlo, por eso es fundamental que este debate no quede secuestrado “en las alturas” sino que la ciudadanía se involucre, que las fuerzas del cambio se movilicen”, advirtió sobre la respuesta del parlamento que ya se está vislumbrando en los pronunciamientos publicados.

