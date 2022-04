Patricia Juárez tras propuesta de Castillo ante referéndum: “Primero se tiene que dar al país tranquilidad y certidumbre”

Patricia Juárez habla sobre la ley de cuestión de confianza.

Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, se pronunció tras conocer la propuesta del presidente Pedro Castillo para convocar a un referéndum sobre el cambio de Carta Magna. Ante esto, la integrante de Fuerza Popular, indicó que este no es el momento oportuno para ello, ya que lo que se necesita con urgencia es salir de la crisis política y social que enfrenta el Perú.

En conversación con RPP TV, sostuvo que se deben poner “paños fríos” para que los empresarios e inversionistas puedan volver a confiar aún en el país y calificó de “irresponsable” que se piense en convocar a una Asamblea Constituyente en la actual situación.

“Nosotros realmente nos preguntamos si realmente -con la incertidumbre que genera, sin ni siquiera saber quiénes son los que van hacer este cuerpo legal en este momento, en las circunstancias en las que estamos, cuando lo que se tiene que dar al país es tranquilidad, certidumbre, poner paños fríos para que los empresarios e inversionistas puedan confiar aún en el país, podríamos nosotros de manera irresponsable pensar en una Asamblea Constituyente”, expresó.

“El presidente y sus asesores saben que este planteamiento es inconstitucional. Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre, porque las elecciones ya han sido convocadas. No se pueden modificar las normas que rigen para las elecciones municipales y regionales. El proyecto es abiertamente inconstitucional, no existe una forma tal como lo pretende presentar el presidente al Congreso para modificar la Constitución. Nuevamente pretende generar una expectativa ciudadana que no corresponde a nuestros cauces constitucionales”, puntualizó.

Tras esto, detalló que hipotéticamente de ganar el sí para modificar la Constitución, los grupos sociales tendrían participación mayoritaria en la Asamblea Constituyente y los partidos tendrían una presencia del 30%. Es decir, de 300 asambleístas, tendrían 100 representantes.

Finalmente, Patricia Juárez destacó que el Congreso de la República debería “intentar una vez” más la vacancia del presidente Pedro Castillo mediante mecanismos y normas constitucionales.

“El Congreso en dos oportunidades trató de vacar al presidente de la República. Mucha gente de inicio estuvo en desacuerdo porque aún confiaba, creía que la situación iba a mejorar, se iba a conformar un nuevo gabinete y el presidente iba a entender”, explicó.

“Conforme ha pasado el tiempo creo que ya los que en su momento quisieron darle el beneficio de la duda, ahora en general es unánime el hecho de que el presidente Castillo no tiene la condición ni la capacidad para gobernar”, analizó.

Pedro Castillo se presentó este viernes en el Cusco, en medio de la convulsión social.

Como se recuerda, desde la ciudad del Cusco, donde se realizó el VI Consejo de Ministros Descentralizado, mandatario Pedro Castillo sostuvo que si bien es cierto que el Parlamento tiene en sus manos la potestad de aprobar un referéndum , el Gobierno trabajará la mencionada propuesta para ser debatida.

“Debo anunciarles que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso apruebe este proyecto de ley para que a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”, expresó.

“Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad, nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que lo vamos a trabajar inmediatamente”, añadió el mandatario.

SEGUIR LEYENDO