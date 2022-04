Los objetivos de Nolberto Solano con la selección peruana, los halagos a Christian Cueva y el partido clave en Eliminatorias

'Ñol' es parte del cuerpo técnico de la selección peruana hace 7 años. Foto: FPF.

La selección peruana está a pocos meses de definir si finalmente clasifica al Mundial de Qatar 2022, pero antes de eso deberá superar el repechaje. Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, habló en una reciente entrevista sobre estos acontecimientos y declaró que el objetivo es clasificar a la máxima fiesta del fútbol. Además, también halagó a Christian Cueva y lo más destacado de las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

“Hemos dado un gran paso clasificando al repechaje, pero el objetivo es ir al Mundial de Qatar 2022. Estamos trabajando en toda la planificación a pesar de no conocer aún al rival”, comentó en entrevista con GOLPERU.

Además, reveló cuál fue el partido clave en estas Clasificatorias. “Creo que estas Eliminatorias tienen más mérito porque no nos han reclamado nada. Hemos merecido todo y siempre paso a paso. Vamos siempre de menos a más. Creo que el partido clave fue contra Colombia. Si bien no jugamos del todo bien, sacamos los tres puntos. Con Uruguay jugamos mejor, pero no nos llevamos nada”, dijo.

En otro momento, se refirió a ‘Aladino’, el vital jugador en este torneo Conmebol y máximo goleador de la ‘blanquirroja’. “Ricardo Gareca ama al jugador talentoso y por ello apostó por Christian Cueva la primera vez que lo llamó. Es un jugador extraordinario. Nos da gusto porque rinde siempre”, dijo ‘Ñol’, que también defendió al ‘equipo de todos’.

La selección peruana jugará el repechaje para Qatar 2022 el próximo 13 de junio en Doha desde la 01:00 p.m. (hora peruana) y su rival saldrá del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Si logra pasar la repesca se instalará en el grupo D de la Copa del Mundo junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Como ocurrió en Rusia 2018, donde se midió con daneses y franceses.

Además, el miércoles se confirmó un partido amistoso para el 05 de junio ante Nueva Zelanda, rival que la ‘bicolor’ enfrentó en la repesca mundialista rumbo a Rusia 2018 y terminó venciendo en el global. En esta ocasión el compromiso se jugará en Barcelona, en el estadio del Espanyol, desde las 10:30 a.m. (hora peruana).

El asistente técnico de Ricardo Gareca también habló del partido clave en las Eliminatorias Qatar 2022. VIDEO: GOLPERU.

SE REFIRIÓ A LA LIGA 1 Y TORNEO INTERNACIONALES

Nolberto Solano también habló de la Liga 1 y las actuaciones de los equipos peruanos en los torneos internacionales. El ‘Maestrito’ destacó a los equipos de provincia por sus destacados partidos en el Torneo Apertura, siendo punteros hasta la décima fecha. Sin embargo, criticó cuando se refirió a los torneos de clubes en Conmebol.

Sobre el torneo peruano dijo lo siguiente: “Se nota que volvió a ser descentralizado. Felicito a Sport Huancayo, Ayacucho FC y Cienciano. Son equipos que hacen competitiva la Liga, más aún jugando en la altura. Ojo, eso no quita que en el llano vengan y compitan como lo vienen haciendo. El campeonato está muy interesante”.

Luego fue duro con la participación de los clubes en la Libertadores y Sudamericana 2022: “Creo que es una tarea de los clubes. Los clubes tienen que tener ambición. No vamos a descubrir que River Plate se prepara para jugar torneo local y Copa Libertadores. Hay que competir. Es muy parecido a lo qué pasa en la Selección Peruana”.

Perú vs Colombia: “Esperamos un resultado que nos mantenga las chances”, dijo Nolberto Solano a minutos del partido

SEGUIR LEYENDO