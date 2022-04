Quembol Guadalupe ya entrena con la selección de Estados Unidos: “Parece que Perú perdió interés en mí”

El defensor también jugó en Sporting Cristal.

La selección peruana está cerca de un nuevo mundial y solo tiene que superar el repechaje el próximo junio. Sin embargo, los resultados en menores no son tan positivos a nivel internacional y es algo que preocupa en los últimos años. Ahora hay más jóvenes en el exterior con la opción de defender al Perú por su doble nacionalidad y uno de ellos es Quembol Guadalupe, que hace poco fue sparring de la ‘blanquirroja’ y actualmente entrena con Estados Unidos.

Mikey Varas, técnico de la selección sub 20 del país norteamericano, lo convocó el pasado 20 de abril para entrenar, tenerlo más de cerca y ver su fútbol junto a otros juveniles. El defensor, que es sobrino de Luis ‘Cuto’ Guadalupe y primo de la ‘Foquita’ Jefferson Farfán, ya había debutado en el Orlando City B en la MLS Next Pro el pasado 10 de abril y sus buenas actuaciones lo han llevado a ser tomado en cuenta.

“Yo no he recibido ningún llamado ni consulta por la sub 20 peruana. No puedo cerrarle la puerta a la selección de Estados Unidos ni estar esperanzado por una selección que no tiene interés en mí. Es un orgullo para mi familia y para mí recibir el llamado de la selección Sub 20 de Estados Unidos. Mi meta está afuera”, comentó el jugador profesional en una reciente entrevista con DirecTV Sports.

Este año firmó su primer contrato profesional en el país norteamericano y es uno de los mejores proyectos del exequipo de Yoshimar Yotún. Su crecimiento futbolístico es positivo y es muy probable que en los meses próximos se le vea debutando en la primera división de Estados Unidos.

El futbolista del Orlando City B ahora entrena con la sub 20 de Estados Unidos. Video: DirecTV Sports.

RELACIÓN CON GALLESE

En una reciente entrevista, Quembol Guadalupe habló de su juego y la relación que tiene con Pedro Gallese, arquero de la selección peruana que juega en el primer equipo del Orlando City.

“Me considero un central que aporta mucho al equipo en ataque. Un defensa que tiene mucha proyección, salida de juego, pases largos; tengo profundidad, ruptura de línea, buenos cruces, rápido, fuerte, juego aéreo. Me considero un central bien agresivo. Definitivamente, Pedro (Gallese) es una gran ayuda para mí allá en Orlando desde que llegué, para acoplarme al grupo, a la pretemporada del primer equipo, que es una parte fundamental”, comentó.

JUGÓ EN CATEGORÍAS INFERIORES DE PERÚ

En el 2019 formó parte de la selección peruana sub 15 y fue titular en partidos contra Uruguay y otros amistosos. Desde entonces fue constantemente convocado para algunos microciclos subiendo de categoría a medida que pasaban los años.

Además, fue parte de los sparrings de la selección peruana en la últimos amistosos previos a la penúltima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Él junto a David Mejía, John Cortez y Diego Otoya, fueron los jugadores con dos nacionalidades que entrenaron en la Videna a la par de la selección mayor en enero y fueron observados en ocasiones por el técnico Ricardo Gareca.

El defensor entrenó en enero como parte de los sparrings de la selección peruana. Foto: FPF.

