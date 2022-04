Anderson Santamaría: la reflexión ante su ausencia en la selección peruana y el sueño de ir al Mundial de Qatar 2022

Anderson Santamaría debutó en la selección peruana de la mano de Ricardo Gareca. | Foto: Difusión

La selección peruana alcanzó uno de los objetivos que se trazó a inicios de las Eliminatorias Sudamericanas: quedar entre los cinco primeros, lo cual le permitió acceder al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, uno de los jugadores que estuvo ausente en el último tramo fue Anderson Santamaría, quien reveló su sentir ante esta situación a pesar de estar contento por este logro de la ‘bicolor’.

“He tenido muchas oportunidades en la selección. También soy consciente que hay compañeros en mi posición que están pasando momentos muy buenos , entonces desde aquí solo te puedo decir que estoy trabajando de la mejor manera, siempre pensando en la selección. Es un golpe muy duro que me tocó vivir quedar al margen estas últimas jornadas ”, confesó el defensa nacional en una entrevista para el medio Area Sports Network.

Y es que algunos de los errores que cometió en los partidos del elenco nacional provocó que el técnico Ricardo Gareca lo saque del once titular y cambie la zaga central para después optar por la dupla que actualmente la ocupa: Carlos Zambrano y Alexander Callens. De hecho, al futbolista peruano le llovieron innumerables críticas tras sus fallas ante Brasil, Uruguay y Venezuela en duelos por el proceso clasificatorio. Los problemas en salida ocurrieron ante estos rivales y fueron determinantes para que culminen en ocasiones de gol.

Ahora, si bien ante la ‘Vinotinto’ (1-0) y con ‘La Celeste’ (1-1) en Lima los resultados estuvieron a favor de la ‘blanquirroja’, precisamente el gol de los ‘charrúas’ ocurrió por un mal pase de Anderson en salida. Ante los venezolanos no pasó lo mismo, pero sí fue responsable directo de una situación de peligro. Además, contra el ‘Scratch’ propició la jugada que acabó en la anotación de Everton Ribeiro. Esto debido a que aguantó demasiado tiempo la pelota en defensa hasta que Neymar se la quitó sin falta y asistió al volante del Flamengo.

Anderson Santamaría permitió los goles de Brasil ante Perú por Eliminatorias. | Foto: Agencias

REGRESO A LA SELECCIÓN

Sin embargo, tras dejar estos oscuros episodios con la casaquilla nacional a un lado, Santamaría apunta a volver y cobrarse su revancha, considerando que se encuentra en un buen momento futbolístico en el Atlas de México. “ En mi mente siempre está de que voy a tener una nueva oportunidad y me va a agarrar muy preparado porque estoy trabajando muy bien y estoy teniendo continuidad en mi club. Por lo pronto, quiero seguir así bien en mi equipo, y si me toca la oportunidad de regresar en algún momento a la selección, pues me agarrará muy preparado”, añadió el exfutbolista de Melgar de Arequipa.

Al cuadro de los ‘Zorros’ no le ha ido de la mejor manera en el Torneo Clausura ‘azteca’, ya que en los 14 partidos que lleva jugados, el equipo se ubica en la quinta posición con 22 puntos , a 10 de los líderes Tigres y Pachuca. En ese sentido, faltan 2 fechas para que culmine el torneo, por lo que aún tienen opciones de acceder a las etapas finales de la Liga MX. En cuanto al zaguero peruano, ha disputado 12 encuentros y es un fijo en el once inicial para el DT Diego Cocca. Justamente con este técnico salieron campeones del campeonato el año pasado, de ahí que tengan opciones de luchar hasta el final.

Anderson Santamaría marcando a Rogelio Funes Mori en un Atlas vs Monterrey. |

OBJETIVO REPECHAJE

Por otro lado, el futbolista de 30 años manifestó que su ilusión es poder estar con la ‘blanquirroja’ en el repechaje, tomando en cuenta todo lo que hay en juego. “A la selección le esperan momentos muy importantes. Se le viene el repechaje y la posibilidad de acceder nuevamente a un Mundial de forma consecutiva. Entonces la ilusión está siempre al 100%”, aseguró.

Nadie quiere perderse de este crucial duelo. Y aunque faltan menos de 2 meses, Santamaría deberá seguir trabajando muy fuerte en su club para ser considerado. Vive una situación con Raúl Ruidíaz, otro de los que estuvo ausente en las últimas fechas. No obstante, a la selección no le sobra nada y deberá contar con sus mejores elementos.

El defensa nacional se refirió a su ausencia en la 'bicolor' y el logro del repechaje. | Video: Alonso Inca

