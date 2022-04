TikTok: llega primero al campo, calienta, saluda al árbitro para empezar a jugar, pero termina en la banca

Llegó listo para jugar, realizó el calentamiento al punto de saludar el árbitro, pero lo dejan en la banca. Composición.

La palabra ‘pichanga’ se ha vuelto viral en las redes sociales luego del último escándalo en la farándula peruana. Muchos internautas han aprovechado en subir contenido viral sobre sus partidos de fútbol, la cancha donde juegan, o el viral de no poder ir a competir porque la pareja no lo permite. Eso también generó que ciertos contenidos vuelvan a generar tendencia en la actualidad.

Por ejemplo, esta un video subido en TikTok por @gato_montanez_, en donde se observa a un hombre con su camiseta roja que lleva el escudo de la selección de Suiza, short y medias negras, con sus chimpunes puestos para ir a jugar. Él llegó primero que todos para realizar el calentamiento respectivo con ánimos para demostrar su calidad de jugador.

Recibió apoyo de un colega para estirar las piernas. Después, se dirigió al árbitro del encuentro para el saludo protocolar. Sin embargo, desconoció lo que pasaría luego —y quizá a uno le ha sucedido lo mismo— que lo dejó triste: sus amigos decidieron ponerlo en la banca de suplentes. No se sabe si logró jugar el partido ya que el video no lo muestra.

“Es el primero en llegar al campo, da 100 para el arbitraje, pero lo dejan en la banca”, dice el texto del video que tiene más de 8,4 millones de reproducciones, más de 500 mil me gusta y más de 2 mil comentarios. La música de fondo es Life is Life - The Revival, recordada y popular por el calentamiento previo que hizo Diego Armando Maradona con la camiseta del Napoli.

Los comentarios sobre el clip no se hicieron esperar como los siguientes:

- “Ja, ja, ja. La otra vez mi novio me invitó y le pasó lo mismo”

- “Eso no es de amigos. Así sea malo, debe jugar un rato”

- “Estoy seguro que entró para cerrar bocas ja, ja”.

Jugador llegó primero a la cancha, se fue a saludar al árbitro, hizo su calentamiento, pero lo dejaron en la banca. Video: TikTok/@gato_montanez_

