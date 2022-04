Viral en TikTok: el curioso método del dueño de una tienda para vender cajas de cervezas

La curiosa técnica cuando el dueño de una tienda vende cajas de cervezas en un local del norte del Perú. Composición.

Los videos virales siguen generando tendencia en redes sociales. En TikTok, un usuario grabó un momento que generó comentarios graciosos tras contar cómo vende cajas de cervezas a sus clientes. El hecho ocurrió en el norte del Perú, pero su singular ‘técnica’ ha captado la atención de internautas que ya han viralizado este clip de febrero del 2022.

El usuario @santosmercedes compartió en TikTok el curioso momento que ya tiene más de 1,8 millones de reproducciones y más de 55 mil me gusta. El video se observa cómo la tienda norteña recibe las cervezas totalmente vacías en una ingeniosa caja blanca que se desliza con facilidad, para luego darles una nueva y así los clientes puedan llevárselo sin problemas a beber entre amigos.

Un método que resultó curioso ya que permite ahorrar en comprar cajas y así generas confianza con el cliente por la facilidad del tipo de negocio. “Cuando compras chelas en el norte del Perú”, se lee en la descripción del clip compartido en las redes sociales que se ha convertido en tendencia en diversos países como Perú, Colombia y México. Un video que incluso ha tenido varios comentarios.

“Ni las grandes empresas tienen ese servicio jajaja”, “Muy buena”, “El ingenio peruano es único en el mundo”, “La NASA y la CIA los está buscando” o “El Perú no conquista el mundo porque no quiere”, manifestaron tras reproducir el singular material audiovisual. Estos hechos no escapan de lo ingenioso que puede ser el peruano cuando se lo propone, con la finalidad de crecer sus emprendimientos.

QUÉ ES UN VIDEO VIRAL

Por si no estás familiarizado con este concepto, un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten y dan like a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido y ‘likeado’, es porque causa revuelo e impacto en quienes lo ven o se ven identificados con la situación, esto provoca que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta que el clip alcanza millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico, lo emotivo y hasta la tragedia A pesar de que los contenidos trágicos en muchas ocasiones pueden llegar a herir susceptibilidades, precisamente estos son los de los que consiguen una mayor cantidad de reproducciones y compartidos en poco tiempo.

Video viral de truco para comprar cerveza en el Norte del Perú. Video: TikTok/@santosmercedes.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

SEGUIR LEYENDO