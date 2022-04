‘Ampay’ de Aldo Miyashiro provoca que una cancha deportiva quede vacía en viral de TikTok

Tras el 'ampay' de Aldo Miyashiro, cancha de fulbito queda vacía. Composición.

Los videos virales del escándalo más sonado del mundo del espectáculo siguen apareciendo. Tras el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal después de jugar un partido de fulbito, los internautas crearon contenido relacionado a ese tema en sus redes sociales. TikTok es la plataforma donde un usuario compartió la cancha donde iba a jugar fulbito. El lugar se veía vacío y solo habían niños jugando. Se puede observar a los pequeños practicando pelota, mientras las madres esperan a la salida la culminación de los entretenimientos.

Todo hace indicar que muchos hombres no pudieron salir a su jornada de fulbito a las 11 p.m. tras el ‘ampay’ que apareció en el programa de Magaly Medina. El video ya tiene más de 2,4 millones de reproducciones, más de 149 mil me gusta y más de 3 mil comentarios. “Todo los que ocasionas, Chino”, dice el texto del clip.

Según dijo antes, en el lugar se solía ver a señores y jóvenes mayores haciendo deportes hasta altas horas de la noche e incluso hacían cola para alquilar la cancha deportiva. Pero al parecer, eso ya es cosa del pasado, pues las parejas ya no estarían confiando ante los rumores de infidelidades al punto de que llegan a botar las zapatillas de fulbito . Todo, claro, en tono de broma.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, en una noticia que sigue generando tendencia en las redes sociales. “Nos puso en alerta a todas. Uno piensa que van a hacer deporte y salen con otra cosa”, “jajaja pucha que pena”, “ajaja no todos somos iguales pues, ya basta”, “Dios en estos tiempos hay que cuidar a los esposos ya no solo los hijos”, son algunas de las reacciones.

Tras ampay de Miyashiro, cancha de fulbito queda vacía, solo estaban los niños jugando. Video: TikTok/@peterfranco.

QUÉ ES UN VIDEO VIRAL

Por si no estás familiarizado con este concepto, un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten y dan like a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido y ‘likeado’, es porque causa revuelo e impacto en quienes lo ven o se ven identificados con la situación, esto provoca que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta que el clip alcanza millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico, lo emotivo y hasta la tragedia A pesar de que los contenidos trágicos en muchas ocasiones pueden llegar a herir susceptibilidades, precisamente estos son los de los que consiguen una mayor cantidad de reproducciones y compartidos en poco tiempo.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

SEGUIR LEYENDO