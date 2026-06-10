Carla Rueda entrena junto a Julieta Lazcano para volver al vóley y luce camiseta de Atenea: “Amo cuando tengo una meta clara”

Carla Rueda continúa avanzando en su preparación para volver al vóley competitivo. La atacante nacional, quien ha dejado en claro que no se ha retirado del deporte, viene realizando trabajos físicos de alta exigencia junto a la central argentina Julieta Lazcano, con quien ha coincidido en sesiones de entrenamiento orientadas a recuperar ritmo, potencia y condición de juego tras su periodo alejada de la competencia oficial.
La propia Lazcano fue quien compartió registros del trabajo en gimnasio, donde se observa a ambas voleibolistas realizando ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico. Estas imágenes reforzaron la idea de un proceso conjunto de preparación, en el que ambas jugadoras apuntan a volver a la alta competencia en el corto plazo.
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Tanto Rueda como Lazcano atraviesan etapas similares en sus carreras, con el objetivo de retornar a las canchas tras un periodo de pausa. En el caso de la peruana, su nombre viene siendo vinculado con un posible regreso a la Liga Nacional de Vóley, mientras que la central argentina también se encuentra en fase de reintegración progresiva al ritmo competitivo tras haberse convertido en madre.
El trabajo compartido en el gimnasio ha llamado la atención de los hinchas, no solo por el nivel de ambas jugadoras, sino también por el mensaje de motivación que transmiten en esta etapa de preparación.
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La 'Cotito' se prepara para retomar su mejor estado físico y tener una oportunidad en la Liga Peruana de Vóley. (Video: Instagram Julieta Lazcano)
La ‘Cotito’ luce la camiseta de Atenea
Carla Rueda también utilizó sus redes sociales para compartir parte de su rutina diaria, donde dejó en evidencia su compromiso con el proceso de entrenamiento. En una de sus historias de Instagram, la voleibolista apareció luciendo una camiseta de Atlético Atenea, lo que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores en medio de las especulaciones sobre su futuro deportivo.
“Buenas, buenas, ¿cómo estamos? No vayan a especular porque vengo con este polo, ah, nada más voy a decir”, expresó entre risas, en referencia a la prenda deportiva. Más allá de la broma, la ‘Cotito’ dejó en claro su enfoque actual en la preparación física y su disciplina diaria para volver al alto rendimiento.
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En otro momento, la voleibolista compartió un mensaje más reflexivo sobre su proceso de regreso, destacando su motivación personal y su compromiso con los objetivos que se ha trazado. “Estamos activos. ¿Saben qué? Me gusta cuando uno se ha comprometido, porque miren: tengo mis huevitos, voy a meter mi smoothie, mi avena, tengo mi agua. Me encanta. Amo cuando estoy así metida, cuando tengo un objetivo, una meta clara, cuando voy por ello”, señaló.
La 'Cotito' destacó su compromiso para lograr un objetivo personal. (Video: Instagram)
Expectativa por su regreso al vóley
El trabajo de Carla Rueda ha generado expectativa en el entorno del vóley peruano, especialmente ante la posibilidad de verla nuevamente en la Liga Nacional. Su preparación junto a Julieta Lazcano ha sido interpretada como un paso importante dentro de su proceso de retorno, en un contexto en el que varias jugadoras buscan reincorporarse a la competencia profesional.
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En ese escenario, ambas voleibolistas continúan sumando sesiones de entrenamiento con la mirada puesta en su reinserción al alto nivel competitivo, mientras el vóley peruano sigue atento a su evolución y a los posibles anuncios sobre su futuro deportivo.
Por ahora, aún no se conoce en qué club retomarán sus carreras tras haber estado un tiempo alejadas de las canchas por distintas circunstancias. Sin embargo, Rueda ha dejado algunas pistas en redes sociales sobre su posible destino, mientras que la central argentina analiza distintas propuestas mientras continúa con su puesta a punto física.
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