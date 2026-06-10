Perú

Elecciones 2026: Municipalidad de Lima declara alerta máxima y advierte prohibición de protestas en el Centro Histórico

El alcalde Renzo Reggiardo anunció la activación de un operativo especial de seguridad y vigilancia en respuesta a las convocatorias de movilizaciones tras los resultados electorales

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Multitud en Plaza San Martín, Lima. Se ven banderas peruanas y pancartas 'Juntos por el Perú'. Una gran bandera peruana es sostenida al frente. Al fondo, monumento y edificios históricos.
Miles de manifestantes sostienen banderas peruanas y pancartas de 'Juntos por el Perú' en la Plaza San Martín de Lima durante la Marcha de los Cuatro Suyos, con edificios históricos y cielo nublado de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció una declaratoria de alerta máxima en el Centro Histórico de Lima tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

El alcalde Renzo Reggiardo informó que el municipio adoptó medidas extraordinarias para resguardar el orden público ante los anuncios de movilizaciones y protestas impulsadas desde diversas agrupaciones políticas.

El comunicado oficial precisa que las autoridades buscan evitar incidentes que afecten la seguridad ciudadana y el patrimonio de la capital peruana.

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Centro Histórico ha sido declarado “intangible” para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas, tanto políticas como sociales.

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“Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse, iban a suceder”, publicó Reggiardo en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El burgomaestre remarcó que la prioridad es preservar el orden y adelantó que toda persona que promueva disturbios enfrentará las consecuencias legales correspondientes.

Como parte del operativo, la comuna detalló que cerca de mil cámaras de videovigilancia monitorean en tiempo real los principales puntos del centro limeño. Además, el despliegue incluye patrullaje aéreo y vigilancia permanente desde el Centro de Control de Operaciones, lo que permite registrar cualquier intento de alterar el orden.

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“¡Vigilancia total en el centro histórico de Lima! Cerca de 1000 cámaras de videovigilancia y patrullaje aéreo operan en tiempo real desde nuestro Centro de Control de Operaciones”, comunicó la municipalidad. El municipio enfatizó que toda actividad que altere el orden será registrada y notificada a las instancias pertinentes.

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML

Movilizaciones y tensiones políticas

La decisión de la Municipalidad de Lima se produce luego de los llamados a la movilización lanzados por dirigentes y representantes vinculados a Juntos por el Perú.

Entre las voces que han convocado a la ciudadanía a mantenerse movilizada figura el actual congresista y virtual senador Jaime Quito, quien convocó a la “defensa del voto” durante una concentración frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El legislador instó a simpatizantes y organizaciones sociales a permanecer atentos ante posibles irregularidades en el proceso electoral, según la información disponible.

Las protestas se enmarcan en un contexto de cuestionamientos al proceso electoral y a los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aunque varios integrantes del equipo técnico de la oposición han reconocido las dificultades para revertir la tendencia mostrada en el conteo oficial.

La Municipalidad Metropolitana de Lima reiteró que las calles del Centro Histórico son “intangibles” y que está prohibido el desarrollo de marchas y concentraciones públicas en esa zona.

El municipio subrayó que cualquier intento de generar caos en este escenario político electoral será observado de manera permanente por los equipos de seguridad.

Además, garantizó el libre tránsito y la protección de los ciudadanos en el Centro Histórico, con un despliegue de vigilancia reforzado en los próximos días. “La ciudad no descansa, nosotros tampoco”, concluyó el texto institucional difundido en redes sociales.

Las autoridades municipales insisten en que cualquier expresión ciudadana debe realizarse dentro del marco legal vigente.

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