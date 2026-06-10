¿Sporting Cristal y la MLS? La revelación de Sergio Peña sobre su futuro tras descender a la Tercera División de Turquía

El mediocampista peruano habló del siguiente paso en su carrera deportiva y respondió si el cuadro 'celeste' y el campeonato estadounidense son opciones. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

El primer semestre de 2026 ha sido una verdadera prueba de resistencia para Sergio Peña. Tras una polémica salida de Alianza Lima, el mediocampista afrontó una temporada llena de incertidumbre y desafíos personales. Su llegada a Sakaryaspor de Turquía no trajo el alivio esperado: después de pocos meses, el equipo confirmó su descenso a la Tercera División, un golpe duro para quien buscaba relanzar su carrera en el extranjero.

A pesar del mal trago, el jugador peruano muestra entereza y se toma su futuro con cautela. “No sé, ahorita estoy de vacaciones, viendo opciones y pensando con calma qué es lo que viene. El siguiente paso tiene que ser uno importante para mi carrera y también me he estado moviendo de equipo en equipo, así que no es lo que quiero. Así que voy con calma y viendo qué opciones pueden haber a futuro”, explicó en entrevista para el programa de YouTube, Doble Punta.

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Peña reconoció que no descarta un regreso a la Liga 1, pero dejó en claro sus prioridades. “Nunca lo descarto, pero preferiría que no sea así de quedarme en Perú. Tengo otros objetivos y la verdad es que estoy tranquilo afuera. Ya volví a Perú, la cosa no fue tan bien, así que mi prioridad es quedarme afuera”, sentenció.

Sakaryaspor de Sergio Peña acabó en el puesto 18 de la Segunda División de Turquía. - créditos: Sakaryaspor

Consultado sobre la MLS, el futbolista de 30 años abrió la puerta a nuevas oportunidades, pero sin definiciones. “No sé. Hay muchas opciones, obviamente la MLS es una opción, pero lo estoy tomando con calma. Como lo dije, el siguiente paso que es uno importante en mi carrera y quiero pensar bien las cosas y que sea lo mejor. Ahorita quiero disfrutar de las vacaciones y en el momento que tenga que tomar una decisión lo voy a hacer con total tranquilidad”, remarcó.

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Sergio Peña sobre posibilidad de Sporting Cristal

En medio de los rumores sobre su futuro, el vínculo entre Sergio Peña y Sporting Cristal fue tema de consulta. La relación del volante con el grupo empresarial, Innova Sports, propietaria de la agencia que lo representa, AGREF, alimentaron especulaciones sobre una posible llegada al club ‘rimense’. El periodista Horacio Zimmermann fue directo: “¿Sporting Cristal nada que ver o sí?” Peña respondió con un gesto de sorpresa, lo que generó risas en el set.

El comunicador profundizó sobre los lazos empresariales: “Es que Innova Sports, tú has trabajado con ellos, eres futbolista de AGREF. ¿Ahora AGREF es de Portugal, no?” El mediocampista confirmó: “Sí, se mantiene la relación con (Renato) Tapia, (Miguel) Araujo, todos”.

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Sin embargo, ante la repregunta sobre si hubo algún contacto formal con el club, Peña fue enfático: “No, no ha pasado (risas)”, lo que dejó una sutil sospecha del periodista ante un posible acercamiento con la entidad ‘cervecera’.

¿Sporting Cristal y la MLS? La revelación de Sergio Peña sobre su futuro tras descender a la Tercera División de Turquía

Sergio Peña sobre su etapa en Turquía

La estadía de Sergio Peña en el fútbol turco fue breve, pero intensa. “Me fui con el objetivo de jugar a falta de tres meses para que acabe el torneo. Me fue bien, jugué todos los partidos que estuve allá desde que llegué. Conseguí lo que quería, que era jugar, tener minutos”, relató.

No obstante, el descenso de Sakaryaspor estuvo marcado por graves problemas institucionales. “Había muchísimas deudas en el equipo. Yo fui y no he cobrado ni un mes desde que llegué. Todos los jugadores, incluido yo, hemos tenido que meter los pagos a FIFA”, confesó el jugador peruano.

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El canterano de Alianza Lima detalló el impacto de esta crisis: “FIFA se hace responsable, pero es todo un proceso. Es incómodo, hay jugadores como los turcos que estaban cinco o seis meses sin cobrar. Jugábamos tres días y había gente que no quería entrenar por lo mismo que no cobraba. Al final, me dediqué a jugar y sabía que si pasaba algo tenía que meter a FIFA y me dediqué a jugar al 100% nada más”. A pesar del contexto adverso, Sergio priorizó el compromiso profesional y la búsqueda de minutos, aunque el resultado colectivo no acompañó.