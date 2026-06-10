Tiktok revive el “resiste, amor, resiste” de Mark Vito mientras se acorta distancia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La frase “resiste, amor, resiste” de Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, reapareció en TikTok durante el conteo ajustado del balotaje entre Fujimori y Roberto Sánchez

Una declaración televisiva emitida en 2018 por el exesposo de la candidata presidencial Keiko Fujimori volvió a circular este miércoles en TikTok, durante el escrutinio del balotaje que enfrenta a la lideresa de Fuerza Popular y al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Usuarios emplearon la frase como parodia en medio de una definición voto a voto, en la que la ventaja entre ambos candidatos cambia con cada nuevo reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 97.874 % de actas contabilizadas, Sánchez suma 9′016,443 votos (50.024 %), y Fujimori alcanza 9′007,934 votos (49.976 %), con una diferencia de 8,509 sufragios, impulsada por el voto extranjero.

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Internautas acompañaron la expresión de Mark Vito Villanella con leyendas como: “yo, cada vez que entro a la página de la ONPE” o “yo, a medida que avanza el escrutinio”.

La frase original de Vito corresponde a 2018, cuando Fujimori fue detenida durante investigaciones por lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas

La frase se pronunció en octubre de 2018, en los exteriores de la Sala Penal Nacional, luego de que Fujimori fuera detenida de manera preliminar por 10 días, relacionada con investigaciones por presunto lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas electorales en el archivado caso ‘Cócteles’.

“Esto es cruel, completamente arbitrario, cruel y inhumano. Pero les juro, a partir de hoy, este dolor que me siento y las lágrimas de mis hijas va a ser nuestra gasolina para seguir adelante, para resistir”, declaró Mark Vito, ahora convertido en tiktoker.

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“Está muy fuerte y yo le digo que esto recién comienza. Recién comienza. Y este golpe nos fortalece. Y estos golpes nos van a hacer crecer como pareja y como familia. Keiko, te amo. Resiste, amor, resiste. Pronto vas a estar en nuestros brazos con tus hermanos”, añadió.

El 17 de octubre de 2018 recuperó la libertad, pero el 31 de octubre de ese año el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó su prisión preventiva por 36 meses. Posteriormente, la medida se redujo a 18 meses. Fujimori permaneció en prisión hasta el 29 de noviembre de 2019, cuando fue excarcelada tras un fallo del Tribunal Constitucional.

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El voto del extranjero, favorable a Fujimori, y las actas observadas de Lima, consideradas decisivas, mantienen expectativas sobre el desenlace de la elección

Las últimas actas en ingresar al sistema de cómputo de la ONPE son las provenientes del extranjero, que terminarán de llegar a Perú el miércoles, y hasta el momento ha procesado el 30 % de las 2.543 mesas instaladas en 73 países, con un resultado muy favorecedor para Fujimori, que se lleva aproximadamente el 70 % de esos sufragios.

La candidata ha declarado que hay “mucha esperanza” en el voto emitido en el extranjero y el de las actas observadas porque “la mayoría son de la capital”, donde su postulación arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

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A diferencia los anteriores comicios, llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.