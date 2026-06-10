Por igualdad, el TC debe anular la condena de Ollanta Humala: “Su caso es el mismo al de Keiko Fujimori”

Keiko Fujimori y Ollanta Humala

Al Tribunal Constitucional no le debe quedar otra opción más que anular la condena de 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala, aseveró su abogado y exministro Wilfredo Pedraza.

En entrevista con Canal N, Pedraza sostuvo que “salvo los nombres y de las personas y de los partidos”, el caso de Ollanta Humala y el caso Cócteles de Keiko Fujimori no tienen ninguna diferencia. Por ello, considera, el TC debe declarar que los aportes al Partido Nacionalista no son lavado de activos y ordenar el archivo del proceso donde el exmandatario fue condenado en primera instancia.

PUBLICIDAD

“Cuando la fiscalía dice que es un tema diferente, creo que se informa mal. No es preciso y pretende decir que es distinto solo porque el expresidente Humala hoy ya tiene una sentencia. Y en rigor se trata solo de un asunto temporal, porque nuestro caso es el más antiguo, 12 años de investigación tiene hasta ahora”, dijo.

En esa línea, el abogado sostuvo que los mismos argumentos que usó el TC para traerse abajo el caso Cócteles “son aplicables absolutamente al señor Humala”. Lo que se verá, dijo, es “si el TC está en condiciones o va a respetar el principio de igualdad. A igual razón, igual derecho, porque el caso, reitero, es exactamente el mismo”.

PUBLICIDAD

Por ello, Wilfredo Pedraza espera que se siga “la dinámica que ha pasado ya con la señora Fujimori, con la señora Susana de la Puente, con Lourdes Flores, con el señor Kuczynski, etcétera”. Es decir, que se disponga el archivo del caso.

“Lo que corresponde, por un tema de principio de igualdad, es que el TC declare fundado nuestro habeas corpus y como consecuencia de eso, se anule la sentencia en primera instancia”, apuntó.

TC deja al voto demanda de Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de habeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala, quien solicita la anulación y el archivamiento de su proceso penal por lavado de activos. Humala fue condenado en primera instancia a 15 años de prisión debido a los aportes de Odebrecht y del Gobierno venezolano a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

PUBLICIDAD

Pleno del Tribunal Constitucional. El último en incorporarse fue el magistrado Pedro Hernández Chávez. Foto: TC

La defensa, encabezada por Julio Espinoza Goyena, argumentó que la acusación fiscal no corresponde al delito de lavado de activos según la normativa vigente en los años de los aportes. Espinoza Goyena sostuvo que, tras una decisión previa del TC que favoreció a Keiko Fujimori en el caso Cócteles, la situación de Humala debería recibir el mismo tratamiento, ya que ambos casos involucran aportes de campaña de empresas extranjeras y se basan en la misma normativa y pruebas.

La defensa también mencionó que, después de ese fallo del TC, la Corte Suprema modificó su criterio y consideró que los aportes de campaña no constituyen lavado de activos, como ocurrió en el caso de Susana de la Puente Wiese. A raíz de esto, otros procesos similares, como los de Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano, fueron archivados por juzgados de primera instancia.

PUBLICIDAD

Por parte del Poder Judicial, la abogada Indira Bedregal solicitó al TC que rechace la demanda porque la sentencia contra Humala aún está en apelación y sostuvo que su caso es diferente al de Fujimori. El fiscal Germán Juárez, quien acusó a Humala, explicó que la imputación se basa en la conversión de dinero ilícito para insertarlo en la campaña electoral, lo que, según la Fiscalía, constituye lavado de activos.

Tras la exposición de las partes, los magistrados del TC realizaron preguntas y la decisión quedó al voto.