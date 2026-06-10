Francisco Lumerman, director argentino, destaca el crecimiento de la escena peruana: “El público empieza a tomar el teatro como un hábito posible”

Francisco Lumerman regresa al Perú para presentar 'Un río en mí'.

El teatro peruano vive un momento de transformación sostenida, con nuevas propuestas en escena y un público cada vez más implicado en la experiencia artística. Así lo percibe el director argentino Francisco Lumerman, quien en entrevista con Infobae Perú, destaca tanto el crecimiento de la cartelera limeña como la aparición de audiencias que incorporan el teatro como parte de sus hábitos culturales.

Lumerman reconoce que este avance no solo se refleja en la cantidad de montajes, sino también en la calidad de los elencos y la diversidad de estilos que actualmente conviven en Lima.

Francisco Lumerman resalta el avance sostenido de la escena limeña, donde observa una diversificación de propuestas y un público que incorpora el teatro como hábito.

En este contexto de renovación, el teatro peruano continúa recibiendo propuestas internacionales de alto nivel. Como muestra, el propio Lumerman presenta en Lima su más reciente thriller, ‘El río en mí’, un inquietante montaje que conmovió al público y la crítica en Argentina. La obra se estrenará el jueves 11 de junio en el auditorio del Británico de Miraflores y permanecerá en cartelera hasta el lunes 6 de julio de 2026, con funciones de jueves a lunes y entradas disponibles en Joinnus.

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Un thriller con resonancia ambiental y humana

En conversación con Infobae Perú, Lumerman describe ‘El río en mí’ como una historia que se desarrolla en la ribera de un río afectado por la contaminación de una empresa que ha llegado a la zona y cuyas actividades han alterado silenciosamente el entorno. “Empieza a haber muertes que no se entienden bien, y la llegada de dos personajes va a desatar el misterio que hay alrededor de esas muertes, ese hotel y esas mujeres”, señala el director. La pieza incorpora elementos de ciencia ficción y poesía, mientras una extraña planta de poderes sobrenaturales crece en el fondo del jardín, reforzando el clima de tensión y extrañeza.

Aunque la obra se presenta como un thriller, Lumerman resalta que aborda también la problemática de la contaminación ambiental y sus efectos en la vida cotidiana. “Hay algo de la temática que está alrededor de cómo las personas vamos haciendo cosas en nuestro hábitat y en el planeta que va modificándolo, donde terminamos sufriendo todas las personas. Claramente, uno de los temas de la obra tiene que ver con eso, que lamentablemente está bastante presente en nuestra realidad.”, afirma. Para el dramaturgo, más que ofrecer respuestas o moralejas, su interés radica en invitar al público a sumergirse en los problemas contemporáneos y generar reflexiones sobre las contradicciones humanas frente a la crisis ambiental.

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Teatro peruano y argentino se fusionan en ‘El Río en Mí’, el thriller de Francisco Lumerman que debuta en Lima

Reconociminto al talento peruano y un público en crecimiento

‘El río en mí’ cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Alejandra Guerra, Kiara Quispe, Grapa Paola y Alfonso Dibós. Lumerman comparte que su experiencia en Perú supera la década, y que el proceso de ensayos ha sido especialmente gratificante gracias a la conexión que ha forjado con actores locales en talleres y montajes previos. “Pude elegir para este elenco actores espectacularmente adecuados para los roles y que ya conocían mi forma de trabajar. Está siendo muy placentero, divertido y desafiante. Se está armando algo muy poderoso, que la obra requiere en términos de actuación”, comenta.

Lumerman destaca la capacidad de los actores peruanos para el manejo del texto teatral y reconoce las diferencias y oportunidades de aprendizaje que surgen del intercambio entre estilos argentinos y peruanos. “Me divierte mucho nutrirnos mutuamente de esas diferencias”, agrega.

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El director argentino ha sido testigo directo de la evolución del teatro en Lima. Desde su primera visita en 2012, cuando vino a ver un montaje local de un texto suyo, observa un crecimiento sostenido del medio teatral local. “Cada vez que regreso siento que hay más gente haciendo teatro y más público yendo a verlo. Hay propuestas para el gran público y otras más arriesgadas, de reflexión, que también comienzan a encontrar su espacio”, señala.

Según Lumerman, el público peruano está desarrollando el hábito de asistir al teatro, lo que le resulta muy alentador. “En Buenos Aires hay toda una tradición de público. Acá me gusta que es algo más nuevo, hay una corriente de público que está empezando a ir al teatro y a tomarlo como un hábito posible, cosa que me alegra mucho. Siempre ha sido muy buena la recepción con mi trabajo, que en general, a veces, sorprende con cierto humor negro o ácido, y la humanidad de los personajes”, explica.

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Alejandra Guerra, Kiara Quispe, Grapa Paola y Alfonso Dibós integran el elenco peruano del montaje.

Para él, lo fundamental en escena es transmitir humanidad y verdad: “Me interesa que en el teatro no se vean actores actuando, sino personas transitando dificultades y cuestiones. Es algo que disfruto mucho: encontrar la humanidad arriba del escenario”.

La apuesta por más teatro

Lumerman valora la aparición de una dramaturgia y dirección peruana cada vez más variada y audaz. “El medio se está moviendo un montón y me alegra mucho. Hay espacio para propuestas populares y para el teatro alternativo, que en Buenos Aires es muy característico. Creo que eso está empezando a suceder en Lima”, comenta.

‘El río en mí’ se inscribe en la línea de teatro de reflexión y suspenso que caracteriza parte de su obra. La pieza conjuga actualidad, misterio y elementos fantásticos, y exige un alto nivel de entrega actoral. “Siempre hay un componente de actualidad o realidad en mis universos, aun con estructura de thriller y fantástico”, apunta.}

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La obra se presentará en el auditorio del Británico de Miraflores desde el jueves 11 de junio hasta el lunes 6 de julio, con funciones jueves, viernes, sábados y lunes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. Las entradas pueden adquirirse en Joinnus desde 35 soles.

Francisco Lumerman invita al público a dejarse sorprender por una historia intensa, con personajes complejos y una mirada crítica sobre nuestro entorno. El estreno de ‘El río en mí’ confirma el dinamismo del teatro peruano y el interés por propuestas que cruzan géneros y fronteras.