Comunidad Aymara en Puno convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones: “No la vamos a reconocer”

La demora en el conteo de votos por parte de los organismos electorales ha generado tensión en los simpatizantes Roberto Sánchez al ver cómo la diferencia de votos con Keiko Fujimori se reduce a menos de 10.000. En la región Puno, en la que el candidato a la presidencia de Juntos por el Perú tuvo un apoyo en mayoría, integrantes de la comunidad Aymara convocaron a una protesta en la que afirman que no reconoceran los resultados si Fuerza Popular gana las elecciones.
La manifestación, que se hizo cerca al Puente de Ilave, en la región Puno, estuvo acompañada por carteles con la foto del expresidente Pedro Castillo y banderas con el logo de Juntos por el Perú. Los ciudadanos movilizados rechazaron a la candidata de Fuerza Popular y recoraron nuevamente a los ciudadanos fallecidos durante las protesatas del año 2023.
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“No al fujimorismo. Un voto patriótico, un voto con dignidad, un voto con memoria, con memoria de tantos fallecidos, tantos fallecidos, hermanos tenemos en diferentes regiones asesinados por los militares, por este pacto mafioso. Señora Keiko Fujimori, por favor, háganos el favor de retirarse, señora. Usted no trabaja. Usted no tiene dignidad, no tiene sentimientos, señora. Usted por lo menos ni siquiera tiene una ocupación laboral. Usted no trabaja, usted no sabe qué es sufrir, qué es sudar para conseguir un pan de cada día para nuestros hogares. Señora, por favor, retírese (...) Vamos a llegar hasta Lima y no vamos a admitir”, expresó una ciudadana durante la manifestación pacífica.
Los ciudadanos concentrados cerca al puente Ilave también expresaron que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta en caso de que gane las elecciones. “No lo vamos a reconocer. Nosotros hemos dado nuestro rechazo categórico. ¿Qué más quiere la señora? ¿Qué le pasa? (...) ¿Piensa que el pueblo está ciego? ¿No tiene memoria?“, indicó la ciudadana.
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Durante la protesta, las personas reunidas incluso reclamaron por la demora en la proclamación de resultados electorales.
“Nos indignamos en este siglo XXI que ya hay tecnología. ¿Cómo es que Jurado Nacional de Elecciones va a decir que todavía a mediados de julio nos van a dar el resultado? ¿Qué le pasa, señor, señor representante de Jurado Nacional de Elecciones, como también de ONPE? ¿Qué pasa? ¿Los votos de afuera, de extranjero, están viniendo en caballo? ¿a pie? ¿en burro? ¿En qué están viniendo, señor? (...) nosotros ya estamos indignados, estamos cansados. Hemos dado nuestro voto, nuestro rechazo categórico el día siete de junio. No al fujimorismo”, reclamaron los ciudadanos.
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Roberto Sánchez respalda manifestaciones: “Creo que es correcto”
En contacto con la prensa, Roberto Sánchez fue consultado por posibles movilizaciones que podrían realizarse en Lima, y sostuvo que la defensa del voto forma parte de un derecho constitucional, aunque remarcó que debe ejercerse sin violencia.
“Bueno, es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto (...) Hay una autoconvocatoria. Entonces, en ese sentido, en democracia, en conducta pacífica, el debido proceso, la democracia, hay que defenderse. (...) Yo creo que eso es correcto”, indicó el candidato presidencial.
El dirigente también pidió la intervención de los organismos de observación electoral. Según dijo, ya solicitó una reunión para “intercambiar pareceres” por lo que describió como “cosas extrañas” y “raras voluntades” alrededor del proceso.
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