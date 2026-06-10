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Segundo atentado contra Z Buss en menos de 24 horas: trabajador fue baleado durante nuevo ataque armado en Independencia

La empresa suspendió temporalmente sus operaciones mientras la Policía investiga un nuevo episodio de violencia ocurrido frente a su terminal

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Un trabajador de la empresa de transportes Z Buss fue víctima de un ataque a balazos en plena vía pública. El hecho, que ocurrió en menos de 24 horas desde un incidente similar, ha generado alarma y condena. Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido. Exitosa

La violencia contra empresas de transporte público volvió a generar alarma en el distrito de Independencia tras un nuevo ataque armado que dejó a un trabajador herido. El incidente ocurrió frente a las instalaciones de la empresa Z Buss, una compañía que opera rutas hacia Huaral, Chancay, Huacho, Huaraz y Caraz. El hecho se produjo en un contexto marcado por una serie de atentados consecutivos contra la misma firma.

La situación provocó preocupación entre pasajeros y empleados debido a la frecuencia de los ataques registrados durante los últimos días. Las operaciones de la empresa quedaron interrumpidas de manera temporal mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes en la zona afectada.

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De acuerdo con la información disponible, este nuevo episodio constituye el tercer atentado contra Z Buss en el transcurso de una semana y el segundo registrado en menos de veinticuatro horas. Los hechos ocurrieron cuando una unidad de transporte permanecía estacionada en los exteriores del local de la empresa, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola.

Ataque armado dejó un trabajador herido

Según testigos, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y dispararon contra una de las unidades de la empresa. En las inmediaciones del vehículo se encontraba un trabajador encargado de recepcionar los boletos de los pasajeros que abordaban la unidad antes de su salida.

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Uno de los proyectiles impactó en la pierna del empleado, quien recibió atención inmediata. Tras el ataque, los pasajeros que ya se encontraban dentro del bus fueron evacuados por seguridad. Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

Mientras se realizaban las labores de emergencia, la unidad afectada permaneció en el lugar de los hechos y el área quedó bajo resguardo policial para facilitar la recopilación de evidencias.

El ataque obligó a la empresa a suspender temporalmente sus actividades. La medida se produjo en medio de la preocupación de trabajadores y usuarios, quienes durante las últimas horas expresaron temor ante la repetición de actos violentos contra la compañía.

Nuevo ataque armado contra la empresa de transportes Z Buss dejó a un trabajador herido en Independencia. Captura de video
Nuevo ataque armado contra la empresa de transportes Z Buss dejó a un trabajador herido en Independencia. Captura de video

Antecedentes de una semana marcada por la violencia

El atentado registrado durante la tarde ocurrió menos de un día después de otro grave incidente contra la misma empresa. Durante la noche anterior, presuntos extorsionadores lanzaron una granada tipo piña contra la fachada del establecimiento ubicado en la avenida Alfredo Mendiola.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, dos individuos llegaron también en motocicleta y arrojaron el explosivo antes de escapar. En medio de la emergencia, una trabajadora que permanecía fuera del local logró reaccionar de inmediato y pateó el artefacto hacia la pista, alejándolo de la entrada principal.

La acción evitó que el explosivo permaneciera junto al acceso del establecimiento y redujo el riesgo para las personas que se encontraban cerca del lugar al momento del atentado.

Tras la alerta por la presencia de la granada, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron a la zona para ejecutar el protocolo de seguridad correspondiente. Los especialistas aislaron el área y neutralizaron el artefacto explosivo.

Las labores obligaron a restringir temporalmente el tránsito en los alrededores mientras se desarrollaban las acciones de control y verificación. El operativo permitió descartar riesgos adicionales antes de restablecer la circulación en el sector.

La delincuencia no da tregua en San Martín de Porres. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un delincuente arrojó un explosivo contra la agencia Z Buss. Este es el segundo atentado en pocos días, presuntamente por mafias de extorsión que exigen cobro de cupos a los transportistas. | Exitosa Noticias

Investigación policial y presuntas amenazas

Efectivos de la comisaría de Independencia realizaron diligencias en la escena del más reciente ataque con el objetivo de identificar a los responsables. La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los agentes encargados de recopilar información y testimonios.

Según la información difundida durante la cobertura de los hechos, los ataques serían atribuidos a la organización criminal conocida como “La Federación”, grupo que presuntamente mantiene amenazas constantes contra la empresa de transportes.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan determinar la participación de los responsables en los distintos atentados registrados contra Z Buss durante la última semana.

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