Sheyla Rojas es cuestionada por usuario tras no asistir a cumpleaños de su hijo con Antonio Pavón

Sheyla Rojas se encuentra nuevamente acaparando los titulares de la prensa tras no asistir al cumpleaños de su hijo Antoñito, fruto de la relación que tuvo con el torero Antonio Pavón. El último fin de semana, el exchico reality celebró a lo grande el cumpleaños número 9 de su primogénito junto a sus amigos y familiares con una fiesta temática de Lego en España.

Sin embargo, la ausencia de la modelo llamó la atención de los usuarios, pues en las fotos y vídeos que se subieron en las redes sociales no apareció en ningún momento y fue la novia del español, Joi Sánchez, quien estuvo presente todo el tiempo.

Cabe resaltar que Sheyla Rojas y Antonio Pavón dejaron atrás los pleitos y las diferencias por el bienestar de su pequeño que nació en el 2013 cuando los dos aún se encontraban enamorados. Es así como en los últimos años, se les ha visto compartir a los tres y visitarse en sus diferentes países de residencia.

Como sabemos, la exintegrante de Esto es Guerra se encuentra viviendo en México y en una ocasión, su hijo y su ex viajaron al país azteca hospedándose en su casa. Asimismo, ella visitó el país europeo y se le vio acompañada de ellos en todo momento.

Lo que pocos imaginaron fue que la influencer faltara al onomástico de su engreído y un usuario no dudó en cuestionarla preguntándole: “¿No viajabas a España?”. Esto se dio cuando Sheyla se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores en sus historias de Instagram.

Ante ello, no se quedó callada y decidió responderle asegurando que pronto viajará para visitar a su pequeño. “Sí o sí. Ya falta poquito... contando los días” , se lee sobre un vídeo de ella misma sonriendo.

Dicha información fue corroborada por el mismo Antonio Pavón la mañana de este 19 de abril en un enlace en vivo con el programa América Hoy. “Mamá (Sheyla Rojas) viene la próxima semana para estar aquí con nosotros dos semanas”.

SHEYLA ROJA NIEGA SER CONDUCTORA EN PROGRAMA DE LATINA TELEVISIÓN

Mujeres al Mando, programa que era conducido por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino, llegó a su fin el pasado 25 de febrero. Ha pasado casi un mes desde que el espacio de Latina fue cancelado y reemplazado por Caso Cerrado. Sin embargo, un nuevo programa está próximo a estrenarse.

Se trata de Arriba Mi Gente, espacio que llegará en abril y contará con la conducción de Mathías Brivio, Gianella Neyra, Santi Lesmes y Karina Borrero. El primer avance del programa dejó a más de uno sorprendido, ya que se anunciaba la participación de una quinta conductora, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento. En imágenes se puede ver que se trata de una mujer que estaría llegando al Perú desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Ella también es nuestra”, se escucha la voz en off.

Es por ello que, mucho se especuló sobre la participación de la influencer en el nuevo programa de Latina, ya que ella misma había anunciado en varios programas que regresaría al país porque tiene un nuevo proyecto de trabajo. Lamentablemente, el nuevo formato del canal de San Felipe está descartado para la modelo, según lo que dijo en una entrevista.

“Todo el mundo me está preguntando si voy a estar en un programa en un canal, que no voy a mencionar. Me preguntan si estaré, y la verdad es que no. Por el momento no. Mi próximo viaje es a España”, dijo la exchica reality desde Guadalajara, en México.

Sheyla Rojas niega ser la quinta conductora de Arriba Mi Gente. (VIDEO: América TV / América Hoy)

