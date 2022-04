Gino Assereto cobró 4 mil soles por show y artistas aseguran que chicos reality no tienen talento

Gino Assereto fue criticado por varios artistas tras cobrar 4 mil soles por show en discoteca de Villa El Salvador. (Foto: Composición Infobae)

Gino Assereto, quien ingresó hace poco a Esto es Guerra en reemplazó de Anthony Aranda, se presentó en una discoteca de Villa El Salvador el pasado fin de semana. Sin embargo, sus canciones de rap y el show en general dejaron mucho que desear, según Magaly Medina. Y es que el chico reality habría cobrado 4 mil soles para subirse al escenario.

En las imágenes difundidas, se puede ver a la expareja de Jazmín Pinedo entonando “Bendecido”, uno de los pocos temas musicales que ha lanzado como cantante. Sin embargo, los asistentes no sabían la letra de la canción, por lo que se escuchó un silencio sepulcral durante su presentación.

Tras ello, el hermano de Jota Benz empezó a bailar frente al público para animar el ambiente; sin embargo, sus movimientos no dieron el resultado esperado. Otra de las animadoras, al ver la poca reacción de los asistentes, lo alentó a quitarse algunas prendas porque “hacía mucho calor y estaba muy abrigado” para estar en una discoteca.

Gino Assereto se presentó en discoteca de Villa El Salvador el pasado sábado 2 de abril. (Foto: Facebook)

No obstante, Gino no accedió a sacarse la ropa. Incluso, cuando un bailarín de la discoteca se acercó a él para retirarle la polera, el chico reality retrocedió incómodo. Durante el resto del show, Assereto dejó ver su torso semidesnudo, aunque solo por unos segundos antes de volver a cubrirse.

La conductora Magaly Medina se mostró sorprendida por su actitud, ya que no habría complacido al público pese a haber cobrado una fuerte suma de dinero. “¿4 mil soles por cantar una canción fea que nadie conoce? Creo que ellos (los organizadores) querían que se saque el polito, que baile un poco, aunque sea que imite mal a Enrique Iglesias. Pero él no quería eso” , sostuvo indignada.

Gino Assereto se presentó en discoteca de Villa El Salvador y cobró 4 mil soles por show. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

ARTISTAS ESTALLAN CONTRA CHICOS REALITY

Gino Assereto no ha sido el único integrante de Esto es Guerra que factura con shows en discotecas. Jossmery Toledo, Fabio Agostini, Rafael Cardozo y Karen Dejo, quien fue suspendida del reality de competencia hace varios meses atrás, también se dedican a ofrecer presentaciones en diferentes eventos de Lima y provincia.

“Están maleando la plaza a todos los grandes artistas. Da rabia, que uno se haya sacado la mugre tantos años. Hay que tener sangre en las venas, se la llevan fácil porque buscan piedrones, y no talento. No son artistas, son espontáneos. Mueven el culantro, pero no hay talento ”, expresó Melcochita para el espacio de ATV.

Por su parte, Lucía de la Cruz arremetió contra Assereto por ofrecer un show tan simple para la tremenda paga que recibió. “A Gino no lo conozco, pero como empresaria sería demasiado estúpida pagarle 4 mil soles para que esté bailando como coj*** o como un hu*** ahí. Yo en una discoteca cobro eso por cantar 35 minutos y yo entrego mi espectáculo”.

“Para estar en el escenario hay que prepararse un poquito, no solamente posar para la fotito. No jo***. A mí me mortifica, para mí Jossmery (Toledo) no es artista, es famosa. De cada 10 hombres que van a verla, 9 son jero***. Quieren verle acá y acá, y pagan sus 50 mangos por eso. Es la verdad”, expresó furioso Ricky Trevitazo.

Artistas critican a Gino Assereto y más chicos reality por animar eventos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

