‘Hablando Hueva...’: Hackean canal de YouTube de Jorge Luna y Ricardo Mendoza tras polémicas declaraciones

La cuenta de YouTube de Hablando Huevadas es hackeada por "Ethereum US". (Foto: Captura / Difusión)

Jorge Luna y Ricardo Mendoza volvieron a causar indignación entre los usuarios en redes sociales tras burlarse de las personas con Síndrome de Down. Según se puede escuchar en su vídeo publicado en su famoso canal de YouTube Hablando Huevadas, la dupla utiliza el humor negro para referirse a los jugadores de la Copa Mundial Futsal Down 2022.

“Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con Sindrome de Down, parece que Perú está en el Mundial. no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, dijo Jorge Luna y a lo que su compañero respondió: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, que llegó con retraso”.

Sin duda estas palabras volvieron a generar división en Twitter, pues los fanáticos de los comediantes señalaban que si no les gustaba su forma de hacer show no lo vean, mientras que otros expresaban su desaprobación por la falta de respeto a las personas que sufren dicho trastorno genético.

HABLANDO HUEVADAS FUE HACKEADO

No solo el comentario de los humoristas se volvió tendencia en Twitter. Diversos cibernautas se sorprendieron y comenzaron a indicar que la cuenta oficial de YouTube de Hablando Huevadas, que ya tiene más de 1 millón de suscriptores, fue hackeada.

A través de la plataforma de servicios de vídeos se puede observar que el nombre de la página fue cambiada a “Ethereum US” y que actualmente se está transmitiendo en vivo una reunión donde dos personas están hablando de dinero virtual.

“Ethereum es una plataforma informática descentralizada (...) Ethereum, como Bitcoin y otras criptomonedas, te permite transferir dinero digital”, se puede leer en la descripción del directo el cual cuenta con más de 1000 vistas.

Hasta el momento, todos los vídeos anteriores de los famosos comediantes del Teatro Canout siguen en la página. Asimismo, ni Jorge Luna ni Ricardo Mendoza se han pronunciado al respecto sobre los dos casos que los tienen en el ojo de la tormenta.

Cuenta de "Hablando Huevadas" hackeada por Ethereum US. (Foto: YouTube)

